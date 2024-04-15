吉列豬扒炸粉多過肉！連鎖快餐店食品照瘋傳　網民：豬肉乾厚過佢

這樣的吉列豬扒，誰能接受？有食客於某大型連鎖快餐店購買早餐，而套餐的吉列豬扒竟異常纖薄，加上疑過量使用炸粉，炸粉甚至貌似比豬扒的肉更厚，令樓主不禁揶揄「真係好功夫」。帖文引來網民直斥離譜，「搞清楚個扒字先」、「豬肉乾（都）厚過佢」、「佢都好意思畀人食」。樓主事後補充圖片，只見套餐內的煎蛋底部焦黑不已，相信是「煎過龍」，令她苦言「太燶，完全食唔到」。



有食客於大型連鎖快餐店購早餐，但豬扒薄身似肉片，引來網民熱議。（FB「香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

有食客在facbook群組「香港茶餐廳及美食關注組」上傳圖片，揶揄稱「薄切吉列豬扒，真係好功夫」。如圖所示，她於某大型連鎖快餐店購買吉列豬扒早餐，不過豬扒非常薄身，肉眼所見僅約0.5毫米左右厚度，加上炸粉過多，甚至比本身豬扒的肉更突出，可謂喧賓奪主，因而引來網民熱議。

帖文一出，許多人直斥餐廳離譜，「搞清楚個扒字先」、「肉片嚟喎」、「豬肉乾（都）厚過佢」、「佢都好意思畀人食」、「粉厚過肉」、「係買刀工，唔係買食物」、「加價好過降低食物品質，做臭自己個招牌」、「早幾日買勁細塊，係以前大塊嘅一半，又燶又乾，好似食緊炭咁」，故稱「有時真係好難怪啲人北上消費」。

不過有留言就指出，豬扒厚薄和刀工好壞並無直接關係，「斷估佢哋唔會畀新鮮豬肉你食！萬年雪藏豬扒都硬實實，再用機去切，你想要幾薄都得啦」，又估計「唔係用切，係用錘仔揼扁」、「豬排可以拍得薄」。

煎蛋底部焦黑不已，明顯「煎過龍」，樓主苦言「完全食唔到」。（FB「香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

亦有不少爆笑留言，「當薯片食觀感一流」、「叫錯咗吉列火腿？」、「係咪拎打邊爐嘅豬肉片去炸吉列豬扒？」、「係燈影吉列豬扒，成個氣氛唔同晒」、「驚你哋走塑後切唔到，實屬貼心温馨」。樓主之後再貼出套餐附有煎蛋，只見其底部焦黑不已，明顯「煎過龍」，賣相的確欠佳，更苦言「太燶，完全食唔到」。

（FB「香港茶餐廳及美食關注組」）