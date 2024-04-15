網紅「由B變E」後悔太遲隆胸　遭網民鬧被歐美審美影響咁反擊

網紅丹妮婊姐在去年決定隆乳，由B罩杯升級至E罩杯，自信度也跟著大升級，14日她透過YT頻道分享了從術前諮詢到術後恢復的全紀錄，以及紀錄了一路走來的感想與建議，以自身經驗，鼓勵認真想要隆乳的網友。不過，影片下方依然無可避免地引來酸民留言，她也無奈回應「連我自己覺得奶大好看也不行」。



丹妮婊姐14日在YT頻道上傳了標題為「隆乳全紀錄~只恨自己為何沒早點去」，影片完整記錄了隆乳前的想法，一直到過程以及術後保養的方法等心路歷程，她表示隆乳單純是為了想符合自己的審美觀，坦言剛開始宣布要隆乳時，收到很多粉絲的勸阻留言，就連老公也急得從美國打電話來表達強烈反對，認為動刀很危險「我已經很喜歡了，妳為什麼還要去做？」但她仍堅持做自己身體的主人，完成了上圍升級的心願。

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影片上傳後，底下湧入粉絲送上鼓勵與祝賀的留言，但仍有酸民質疑「妳說自己不是為了男人隆乳，但確認妳不是因為受『歐美審美觀』的影響後產生的『巨乳即美』觀點嗎？」該則留言引來婊姐親自回覆「我先生堅決反對我隆乳，我自己要去的，我個人覺得我奶大比較美，我有容貌焦慮症也犯法嗎？妳要不要隆我真的不在乎」，隨後她還將留言截圖傳至臉書限時動態無奈發聲「連我自己覺得我奶大比較好看也不行？」。

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