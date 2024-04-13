瘋傳台Costco小偷橫行　常有盒裝商品被拆開過　回家才知數目不對

美式賣場好市多（Costco，陸稱開市客）販售商品多元，價格優惠，受到不少台灣民眾的喜愛。



不過，一名女網友在「Costco好市多 商品經驗老實說」指出，近日她在賣場購物時，竟看見架上的巧克力被偷走好幾塊。貼文一曝光，瞬間引起網友熱議。

原來常發生？貼文引出其他網民分享相關照片（點圖放大瀏覽）：

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原PO表示，最近她到好市多購物時，發現商品架上的巧克力包裝竟出現撕開的痕跡，而裡面約有2排的巧克力不翼而飛，疑似被有心人士惡意偷走，嚇得直呼「覺得真可怕，於是我就不敢碰這些巧克力」。

貼文一出，引起網友熱烈討論：

「好扯！誰這麼沒品？」

「也太垃圾了吧」

「好沒品喔」

「這個好誇張」

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但也有人指出：

「那個不是被偷，只是掉到盒子下了，我上次有看過」

「我一直以為就是盒子太鬆，所以掉到下面而已」

還有不少網友分享類似經歷：

「連購物車裡的保冷袋都能不見，購物車被推走拿去用，這也沒什麼好意外的」

「我上次還看到一個大媽打開小番茄偷吃，我故意在她旁邊很大聲說『哇她在試吃！這個可以試吃喔？』她頭都不敢轉過來，真的有夠沒品」

「我也看過好幾次了，好市多一堆商品被偷吃、偷拿已經不是一天兩天的事了」

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對此，許多會員不滿表示：

「好市多想不想處理而已，多加派人員巡視，誰還會敢偷？」

「真心覺得一定要抓這些老鼠屎，繳會員費，難道是做功德？」

「好市多自己要管啦，最好是取消這種會員資格並列入終身黑名單。但以現在的好市多經營方式，有繳會員費有錢賺就好，管他會員素質跟商品品質」

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