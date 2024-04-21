小紅書男深圳灣去亞博　的士司機疑兜路收$400　索收據金額竟是…

的士業界的害群之馬一直為人垢病。1名在香港生活十幾年的男子在小紅書表示，他日前從深圳灣口岸乘搭的士前往亞洲博覽館，平時經屯門至赤鱲角連接路行駛，車資大約260至280元，但司機選擇另一個方向，使用大欖隧道，不但「兜遠路」，而且要支付隧道費，車費大約400元，乘客立即質問司機，但對方支吾以對，索取收據時，司機只給了1張顯示車資27元的收據，「說是我們這次沒有單」，他打算作出投訴，但不知會否有用。



網民苦笑留言「只多花百多元，你遇到了『心慈手軟的好司機』」、「支持投訴！已經夠貴了，還申請加價」、「唔畀錢坐喺車報警，告佢兜路呃錢等警察來，事後投訴大多冇下文」。



的士司機疑兜路，車資總共400元左右，樓主打算索取收據投訴，但司機只提供1張27元的收據。（小紅書圖片）

樓主在小紅書表示，在香港生活十幾年，過往都試過從深圳灣口岸搭的士前往亞洲博覽館，如果往屯門至赤鱲角連接路方向行駛，車資介乎260至280元。

本月14日早上11時許，樓主和2名朋友如常在深圳灣口岸上車，交代目的地後，的士司機詢問是否行隧道，朋友答使用最快路線，隨後他們用普通話傾談貿易詳情，其間見到咪錶已跳到320元，發覺司機駛經大欖隧道，不但繞遠，還要支付58元隧道費。

面對樓主質問，的士司機回應得支支吾吾。（《降魔的》系列截圖）

樓主立即用廣東話詢問為什麼行這條路線，司機稱時間差不多，樓主不接受解釋，再問為何不使用收費較低的路線，司機支支吾吾稱「係你朋友未講清楚」。樓主再問既然聽不明白，為何不問清楚，然後司機不出聲，最後付500元大鈔只找回100元，車費達400元。樓主要求收據，司機卻只提供27元收據，解釋「我們這次沒有單」，他形容司機「動作手忙腳亂的，感覺他心虛得不行」。

根據樓主上載的單據，當中沒有任何行車詎離資料，估計司機是冚旗後重新起錶，當作收據27元起錶價。樓主則形容「第一次被狠宰了」，拍攝的士車牌和司機證，打算作出投訴，但「不知道會不會有用」。

網民紛紛苦笑留言「香港的士宰人第一等」、「給這種收據，你在下車時應該告訴司機，現在要去機場警署」，擔心司機給的收據難以投訴。更有人強調「如果本身有想行嘅路線，就要同佢講，唔知就買個教訓」。

（小紅書）