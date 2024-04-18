2女遊泰國食$575海鮮霸王餐　餐廳發照尋人：回來付款　後續竟…

吃霸王餐是可恥行為！近日泰國有餐廳指，有2名疑為中國女遊客在餐廳用餐後「忘記」付錢，開懷大吃後就急步從餐廳跑走，疑似是想吃「霸王餐」。餐廳於是公開2名女子照片，希望她們返回餐廳繳付2,696泰銖（約575港元）欠款，不過兩人一直沒有再出現。事件在中國及泰國社交平台上廣傳，不少網民留言批評女子行為，也有人為餐廳的遭遇感到同情。

就在大眾都對餐廳追回欠款不抱期望時，1名善心中國男子主動聯絡餐廳，指從社交平台上得知事件。他稱雖然不認識2名女生，但卻不齒她們的行為，因不忍餐廳蒙受損失，故決定代她們付錢。善心男行為亦扭轉了網上一些惡評，有人認為逃單只是個別行為，「中國還是有很多好人」、「事件能這樣結束實在太好了」。



泰國有餐廳指，有2名疑為中國女遊客在餐廳用餐後「忘記」付錢，於是公開她們照片，希望她們返回餐廳繳付欠款。（FB圖片）

綜合泰國媒體報道，泰國曼谷挽賜區(Bang Sue) 1間海鮮燒烤自助餐廳於12日在Facebook專頁上發帖，指當晚約8時有2名女子到店用餐後「忘記付錢」，用餐結束後就一路小跑離開餐廳，疑似吃霸王餐。於是餐廳負責人在網上公開兩人在店內用餐照片，並上載2段分別長7秒及9秒的店舖監控影片，嘗試尋人並要求對方回來繳付餐費，「回來把錢付了吧，2位女顧客，跑出餐廳的速度實在太快了，一定是『忘了付錢』吧」。

片中可見，2名分別穿黑色連身裙及白色連身裙的女子從餐廳樓梯下樓離開，然後急步跑走。雖然難以從外表確認對方國籍，不過餐廳負責人指對方為中國遊客，又嘆氣指今年才過了短短數個月，他就已經遇上3宗吃霸王餐事件。

是次事件中，2名女子共消費2,696泰銖（約575港元），因她們一直未回來結賬，按規定需由負責該餐桌的侍應承擔餐廳損失責任。餐廳負責人指，對於年輕員工要為食客逃單的行為埋單感到難過，但亦無可奈何，故促請片中2名女子自覺回來付款。

事件在網上引起極大迴響，不少人認為片中女子不似是忘記付錢，而是真的想吃霸王餐，「跑這麼快不像是忘記了」、「希望能抓到她們」、「邊吃邊跑，明顯是逃單」。也有人表示「員工不應該為這樣的事情負責」、「一定要拿回錢，員工太可憐了」。

不過，餐廳負責人事後回應網民時就似指已免除員工責任，「我為他感到難過，現在這部份由商店代替孩子負責」。同時，他又表示好的遊客其實有很多，「但這種毫無歉意的人也不少」，故想提醒同行，時值潑水節期間遊客數量增多，請同行提防類似事件發生。

餐廳負責人指有1名熱心的中國公民得知事件後，主動到店內表示願意代2名女子支付餐費。（FB圖片）

事件在網上流傳甚廣，連中國網民也留意到相關事件，紛紛轉載並留言批評片中女子行為，「真的是丟臉丟到國外去」、「不管哪國人，請報警處理」。而餐廳也在4月16日更新事件並上傳照片，指1名中國公民主動到店內為2名女子付款。該善心男子會說簡單泰文，他雖然不認識2名女子，只是在中國的社交平台留意到相關事件，但對於2名女子行為感到「抱歉和尷尬」，同時對餐廳感到同情，於是決定代為支付費用，希望餐廳乃至泰國大眾明白事件只是個別遊客的行為。有泰國網民就留言指「中國還是有很多好人」、「事件能這樣結束實在太好了」、「感謝這位陌生帥哥的善意，很暖心」。

（綜合）