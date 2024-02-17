食霸王餐？男子堂食後再嗌外賣未畀錢就走　餐廳發帖尋人結果是…

一場誤會？近日有餐廳懷疑遇上食客「食霸王餐」，指有男食客在餐廳用餐後又點了外賣，並向店員表示已用信用卡支付372元餐費，取走外賣後就離開。事後店家發現未曾收到男子款項，於是發帖尋人。有熟客不忍店家蒙受損失，代為付款，店家感恩之餘再次發帖並公開監控畫面中男食客的背影。沒想到半日後就收到男子聯絡，而店家亦表示一切只是「誤會」，不再追究此事。



深井有餐廳懷疑遇到有人「食霸王餐」，指有男食客堂食後又點了外賣，並向店員表示已用信用卡支付372元餐費，取走外賣後就離開。（FB圖片）

深井某台式餐廳日前在Facebook群組「深井人」發帖尋人，懷疑有食客「食霸王餐」。從收據圖片可見，該名男食客於2月10日下午約3時許到店內用餐，點了42元的蛋餅、10元的水果茶及36元的甜品，之後另點了外賣包括薯格、滷肉飯、雞扒滷肉飯、蛋餅、雞翼刀削麵，總消費為372元。

有疑為店員的人留言指，因事發日為初一，店內人手較少，「佢（男食客）話啲嘢好味，食完仲要打包」，但當店員叫他結帳時，他表示已以信用卡繳款，之後就取走食物離去，「但係我哋叫佢埋單，佢話俾咗錢俾Visa ，係咁就走咗」。事後店家發現未收到男子款項，於是在Facebook專頁提醒男子結帳，「麻煩頭先1號枱忘記俾錢嘅客人，等陣可以過嚟俾錢或者聯絡我哋」。

有網民懷疑男子「食霸王餐」，留言批評。（《九品芝麻官》劇照）

不過，等了數天仍未收到男子聯繫，店家遂於今日（16日）凌晨再次發帖，並公開閉路電視畫面，表示「這位先生，你張單今晚有個好心嘅客人幫你埋咗單」。原來15日晚上，1位好心熟客不忍見店家吃虧，主動代為結帳。店家表示「因為新年我哋都唔想搞咁大件事，如再有同類事件發生，我哋定將報警處理」。

不少網民都為店家感到不忿，紛紛批評男子「乜仲有人食霸王餐」、「又食又拎」，亦有人讚揚代為付款的熟客是「好心人」。誰料到事情竟峰迴路轉，店家16日下午2時許再次於專頁發帖，指事件當中存有「誤會」，又將有男子畫面的監控照片刪去，稱涉事男子已聯絡店家解釋事件，「現在已經解決了，多謝大家關心。新年快樂」。

店家回應網民表示已收到男食客聯絡，一切已解決。（FB圖片）

有網民猜測男子見到店家公開閉路電視畫面「所以知驚」，主動聯絡交還欠款，「見搞到咁大知驚」；亦有人認為既然男子已補交用餐費，也不必窮追猛打，「得饒人處且饒人」、「可能真係以為畀咗呢」。另外，有網民就覺得在商言商，為免店家吃虧，假如遇到類似事件，還是應該報警處理，表示「下次要報警先」。

（Facebook）