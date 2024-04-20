執到身份證名字叫「細佬」！網上尋失主　網民笑爆：拎去借財仔！

身份證如此重要的物品都可遺失，這位失主真是太大意了！有網民周三（17日）上午於路上拾獲1張以「身份證」，細心留意見到持卡人姓名顯示為「細佬」，再看照片即見證件屬1隻芝娃娃寵物狗，而且還有身份證號碼、晶片、「大頭相」等重要資料，而該證是「香港永久性寵物身份證」。樓主鬼馬發文尋失主，表示「邊個細佬跌咗身份證」。有網民留下爆笑回應，「遮返個ID no（身份證號碼）啦」、「知唔知咩係私隱」，又有人指該張身份證已屬舊款，提醒對方「夠期要換新智能身份證喇」。



有網民於路上拾獲身份證，失主是名為「細佬」的芝娃娃，原來是1張寵物狗的身份證。（FB「香港失物報失及認領群組」圖片）

樓主在facebook群組「香港失物報失及認領群組」發帖，笑稱「邊個細佬跌咗身份證」。見附上的照片所示，列明是「香港永久性寵物身份證」，而持有者為「細佬」，生於2012年9月22日，是雄性狗狗。仔細看還會發現，身份證上還有簽發日期、身份證號碼、晶片、以及持有者「大頭相」等重要資料，屬舊式身份證相款式，驟眼看來幾可亂真。

帖文一出，隨即引來網民爆笑留言，「真永狗身份證」、「遮返個ID no（身份證號碼）啦」、「知唔知咩係私隱」、「重要資料要打格仔，否則俾人拎去借財仔」、「拎去警局報失」，有人又稱「唔係人，人事登記處唔會理，希望物主見字叫幾聲」。

有網民趁機取笑「細佬」，「細佬今年12歲」、「 都唔細喎」，又指出「呢張係舊款，早前整」，並溫馨提醒對方「夠期要換新智能身份證啦」；截稿時留言區仍未見失主「細佬」，或其主人前來認領。

（FB「香港失物報失及認領群組」）