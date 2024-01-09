日男替黑貓改這名字：感到有點羞恥　網民睇相讚爆：改得太好了！

替寵物改名反映飼主的心思及喜好，但有時太過隨意卻令主人都感到尷尬。日本有貓奴替家中可愛的黑貓改名「真黑黑之助」（まっくろくろすけ），由於認為過於直白，貓主向朋友介紹愛貓時稱「感到有點羞恥」。可是，當一眾網民看到黑貓的活潑模樣後，瞬間被牠的可愛萌樣俘虜，不禁大讚名字改得好，「名字取太好了！」、「可愛到融化我的心」。



樓主替黑貓改名做「真黑黑之助」（まっくろくろすけ），由於以日語來說名字過於「直白」，好像沒經大腦一樣，讓他表示每次向其他人介紹愛貓時，也會感到有些羞恥。（「X」圖片）

日本有名男網民喜愛在社交平台「X」（前稱Twitter）分享家中2隻愛貓的日常生活的相片及影片，他早前發文透露其中1隻黑貓的名字為「真黑黑之助」（まっくろくろすけ），由於以日語來說名字過於「直白」，好像沒經大腦一樣，讓他表示每次向其他人介紹愛貓時，也會感到有些羞恥。

樓主不時在「X」發布「真黑黑之助」的照片，看來還是幼貓的「真黑黑之助」，全身黑漆漆，但2隻黃澄澄又圓大的眼睛，閃閃發光，樣子十分討喜。

網民看過「真黑黑之助」的照片後，瞬即被牠的可愛樣貌俘虜，大讚名字改得好。（「X」圖片）

不少網民看過「真黑黑之助」的照片後，瞬即被牠的可愛樣貌俘虜，吸引15萬名網民點讚。而他們認為名字也改得很好，沒有問題。有網民指：「名字取太好了！」、「這不是灰塵精靈的日文嗎！好可愛」，亦有不少網民直言「真黑黑之助」的萌樣已蓋過名字的問題，「這個萌殺技能是滿等了吧，戰鬥力果然高」、「牠太可愛了，只要你每次盯著牠看，就會被迷住！」、「眼睛好圓啊」、「可愛到融化我的心」。