港女放租私樓　無業妹妹不滿未讓公屋母親入住斥不孝　網民指可疑

有私樓出租就要讓家人免費入住？有港女近日在網上大呻，指正為名下1個私人物業物色新租客，沒想到妹妹以她和媽媽仍住在公屋為由，要求將私樓讓給她們住。港女指責妹妹長期無業，家中大小開支都是她負責，妹妹是「零貢獻」拒付家用，基本上是靠家人供養過活，未料反被妹妹指責「不孝」。不少網民指責妹妹「無恥」、「大食懶」、「叫佢有本事就養屋企」，更質疑她另有所圖，「易請難送，到時趕都趕唔走」 。



有人妻在討論區發文，指責妹妹打算吞佔她持有的私人物業。（資料圖片）

樓主在親子王國討論區以「畀阿妹鬧我自私不孝」為題發帖，最近她用來放租的私人物業「管理費同差餉都多咗差唔多成千蚊」，被迫加租，租客傾向不續租，故要物色新租客。她回娘家吃飯時和母親提起，撞正妹妹逛街回家，質問：「有樓多出嚟點解唔畀阿媽住？」

妹妹認為樓主已住私樓多年，但仍要母親住公屋。樓主批評妹妹「好食懶做」，現時母親和妹妹住的公屋單位，不論屋租及水電煤等費用，以至母親的生活費，都是由樓主負責，「我個妹差唔多係零貢獻」、「咁大個人，1年返3個月工，休息7個月，又唔畀家用」，妹妹馬上還擊，「不斷話我自私不孝，其實係佢想不勞而獲，可以升級住屋」。

樓主指責妹妹好食懶做，無長期工作又拒付家用。（《幻愛》劇照）

樓主憶述較早前妹妹帶朋友回家吃火鍋，要求母親幫忙準備食物和洗碗，「佢食完嘢就同啲朋友走咗」。她曾拜託朋友介紹工作給妹妹，結果妹妹嫌三嫌四，埋怨上班地點遠、午膳時間短及被同事針對，返工2星期就辭職，「搞到我非常之尷尬」，自始不再幫她搵工。樓主又透露，該物業實際上是丈夫公司資產，只是用她的首置名額購買。

帖文引起熱議，網民提醒她不要將私樓讓給妹妹住，「罵得啱，呢啲人面皮成尺厚，唔出聲當你傻」，不少人質疑妹妹另有所圖，最終可能會霸佔其私人物業或獨佔母親有份的公屋，「畀阿媽同個妹住，咁最後間屋咪即係畀咗你個妹」、「住公屋有咩問題，反而係佢自私，想阿媽搬走」。

樓主曾託朋友介紹工作給妹妹，惟她只上班2星期便辭職。（示意圖 / GettyImages）

網民提議她向妹妹列出供養母親的開支，證明自己並非不孝，而是將物業放租應付開支，「叫佢有本事就養屋企，自己連家用都冇畀都好意思話人」。有人指責妹妹是想親情勒索和道德綁架，「咁佢同躺平有乜分別」、「其實你有份放縱個妹，你而家都養埋佢咁，佢緊係唔使做」。

（親子王國）