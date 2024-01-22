垃圾徵費｜環保署拍片實測指定袋　驚見被刺穿洞　謝展寰咁解釋…

【垃圾徵費2024／垃圾收費／指定垃圾袋】本港網絡近日流傳1段影片，聲稱環境保護署的指定垃圾袋非常容易破爛，環保署昨日（1月21日）發聲明反駁，指影片所示的「並非尚未開始發售的指定袋」，批評有關言論全屬詆毀污蔑，嚴厲譴責抹黑指定袋質量假消息，會將懷疑有刑事成份個案轉交警方跟進調查。



環保署又親身拍片實測指定垃圾袋質量，以證明不容易破損，然而有眼利網民發現，環保署拍攝影片中，指定垃圾袋的確被袋內貨物弄致「穿洞」，引來其他網民爭議，又建議找消委會測試，以證公允。



《香港01》記者正向環保署查詢。環境及生態局局長謝展寰則解釋，「塑膠袋亦無咩太空科技，無咩真係咁神奇喺當中」。



垃圾徵費懶人包！指定垃圾袋收費、尺寸10大須知 做錯2事即罰款

政府延後至8月1日推出垃圾徵費。（資料圖片）

有商戶上周五（11月19日）在Facebook專頁，直播試用聲稱是當局派發的測試版指定垃圾袋，包括15公升和10公升版本，卻形容「一掹已經穿咗」。該商戶又嘗試用15公升指定垃圾袋「一袋兩用」，放入購置物品，但放入約4公斤物品後，指定垃圾袋已斷開「爛掉」，引來網民熱議。

有商戶直播時聲稱使用測試版指定垃圾袋，結果震驚網民。（影片截圖）

測試版指定垃圾袋「一掹即穿」逐格睇▼▼▼

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測試版指定垃圾袋「斷開」逐格睇▼▼▼

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環保署：全屬詆毀污蔑



對於網上短片指環境保護署指定垃圾袋非常容易破爛，環保署表示有關言論全屬詆毀污蔑，影片所示的「並非尚未開始發售的指定袋」，強調快將出售的指定袋，早已通過國際及／或國家相關標準所有測試，不會輕易破損，而相關測試包括「抗拉強度」、「斷裂伸長率」、「抗穿刺力」，以及「抗衝擊能力」。

環保署新聞稿表示，政府嚴厲譴責此類假消息，並提醒市民近日有不少打擊指定袋質量的謠言，居心叵測，市民務必提高警剔，免受人誤導和蠱惑。環保署會將懷疑有刑事成分的個案，轉交警方作跟進調查。

環保署拍攝影片，實測指定垃圾袋質量。（政府新聞處影片截圖）

環保署拍片實測指定垃圾袋質量再惹質疑



環保署又親自拍攝影片，實測指定垃圾袋質量。環保署人員在1個15公升指定垃圾袋內放入物品，再將袋「揈來揈去」，未有斷裂。署方人員之後逐一拿出袋內物品，總共有17樣，包括食物罐頭、樽裝醬油、洗潔精及筒裝蘋果。

環保署實測指定垃圾袋影片逐格睇▼▼▼

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環保署人員為證明指定垃圾袋經得起「磨煉」，再多次拉扯該指定袋。最後開估該17樣物品總重量為18.7磅（約8.5公斤），相等於可承重1包8公斤米重量。

環保署人員為證明指定垃圾袋經得起「磨煉」，再多次拉扯該指定袋。（政府新聞處影片截圖）

環保署實測影片見指定垃圾袋被弄穿洞



然而，有眼利網民發現，環保署實測影片中，指定垃圾袋的確被洗潔精嘴頭弄致「穿洞」。

有眼利網民發現，環保署實測影片中，指定垃圾袋的確被洗潔精嘴頭弄致「穿洞」。（政府新聞處影片截圖）

事件引來其他網民熱議，有人揶揄「親，不影響使用」、「呢個係我見過有史以來最結實嘅袋」、「VAR證實洗潔精個嘴仍然係界內，判定膠袋並冇穿窿，只係角度問題，產生錯覺」、「倒返出來，搵個厚袋裝位再搵個指定袋入住啦」、「咁如果有尖有角嗰啲垃圾都會整穿個袋」、「想睇示範地拖棍一開二，而個袋又唔穿」。

也有網民建議署方可找消委會測試指定垃圾袋質量，以示公允。

《香港01》記者正向環保署查詢。而環境及生態局局長謝展寰今早出席商台節目時，被問到相關問題，他回應「塑膠袋亦無咩太空科技，無咩真係咁神奇喺當中」，強調「唔會特登整特別薄、質量差出嚟，容易爛時嚟罰你，政府唔係絕對咁諗」。他重申，市民見到和摸到實體袋，就會知道與平日用的分別大。