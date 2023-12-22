戶口突多16萬元！收訊稱「轉錯」求退回　男子疑詐騙報警：是誤會

網上騙案頻生，自然應該提高警覺！內地1名男子近日發現電子支付平台戶口中多了一筆來歷不明的轉帳，金額高達14.5萬元（約16萬港元），之後又收到陌生短訊稱轉帳出錯，請求退回。男子擔心是騙局，於是報警。所幸經警方查證，一切只是誤會，起因只是失主「大頭蝦」轉錯數，並非設局詐騙。



贛州市民黃先生近日發現支付寶賬戶多了筆來歷不明的收入，總數為145,868元（約16萬港元），之後又收到陌生短訊稱轉帳出錯，請求退回。（網上圖片）

根據內地媒體報道，江西贛州市民黃先生日前收到通知，其支付寶賬戶多了筆來歷不明的收入，總數為145,868元（約16萬港元），而轉帳人是一個完全陌生的賬戶。正當黃先生震驚之時，他收到一則短訊，對方自稱是該筆款項的持有人，誤將款項轉入黃先生戶口中，希望黃先生能轉回來。

黃先生想到平日常看的反詐騙宣傳，懷疑是騙局，但同時又擔心對方真的是失主，希望能盡快歸還款項，於是黃先生便報警求助。民警接報後進行調查，經核實確認失主為湖南的楊女士。楊女士因操作失誤，意外轉帳給黃先生，事後已十分焦急。

黃先生在民警見證下，將該筆款項還給楊女士。（網上圖片）

最終在12月15日，民警聯繫雙方解開誤會。楊女士前往贛州南安派出所，而黃先生在民警見證下，將該筆款項還給楊女士。

事件引起網民討論，不少網民感嘆「轉數騙局」多見，遇上可疑的情況理應報警，「第一時間報警是對的」、「不管是真轉錯了還是要騙錢的，一律報警處理準沒錯」、「安全意識很強，退還迅速，好人」。

（綜合）