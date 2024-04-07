轉數快過錯$1000？港男歸還陌生人　網民話不該：洗黑錢，你瀨嘢

快速支付系統「轉數快」（FPS）方便港人轉錢，但假如收到不明來歷款項，就應通知銀行處理。有港男在網上表示，收到陌生人傳訊息稱不小心將1,000元經轉數快轉帳給他，希望他私底下轉回。港男檢查帳戶，發現的確多了1,000元，最終決定轉給對方，並叮囑對方「下次小心」。但有網民提醒「完全唔應該雙方自行解決」、「應該聯絡返銀行先，然後再過數會好啲」、「洗黑錢，你瀨嘢」。



樓主接獲陌生人來電稱「過錯咗1,000蚊轉數快落我度，（希望）私下過返」，獲得對方銀行帳戶資料後，就將款項轉回給對方，對方感謝樓主。（Threads圖片）

樓主在Threads表示，日前接獲陌生人來電稱「過錯咗1,000蚊轉數快落我度，（希望）私下過返」，樓主發現帳戶的確多了1,000元，獲得對方銀行帳戶資料後，出於好意將款項轉回給對方，同時提醒「下次小心」，對方亦感謝樓主。

有網民指「入錯錢真係唔出奇，上星期先錯咗一次，好人好報」、「我試過，我仲話『我點知你係咪騙子呀！』， 於是叫咗佢叫間銀行聯絡我間銀行」。不過，有人認為不應私下解決，否則可能惹禍上身，甚至被利用作洗黑錢，「樓主你好，你涉嫌一宗洗黑錢個案，請跟我地返去協助調查」、「同佢講會俾返佢，但請佢同返佢銀行講係過錯數，銀行會識處理，唔想見到有人無辜辜咁跌入洗黑錢嘅圈套」。

網民回應事件，各自指出「入錯錢真係唔出奇」、「同返佢銀行講係過錯數，銀行會識處理，唔想見到有人無辜辜咁跌入洗黑錢嘅圈套」。（示意圖/Getty Images）

香港金融管理局和香港銀行公會共同擁有的香港銀行同業結算有限公司，其官網提醒，用家使用轉數快時，在付款前應核實付款詳情，包括收款人姓名及款項金額，一旦錯誤地傳送至另一個戶口的款項，用家若未能直接聯絡收款人要求退回有關款項，應盡快通知銀行提供適當協助。

根據銀行公會及金管局「跟進錯誤轉帳的處理程序」指引，建議有關銀行接獲客戶「轉錯數」報告後，2個工作日內要求收款銀行聯絡客戶及確認有關誤收轉帳，並取得客戶授權後即時轉回有關資金，銀行有責任提供一切相關資料，協助客戶盡快識別是否錯誤轉帳，並需提醒收款客戶不歸還錯轉款項，可能要承擔刑事責任。

（綜合）