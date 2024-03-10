20蚊都呃！應聘者稱司機拒收支付寶　呃HR轉帳即封鎖　留1句極衰

騙徒手法真是層出不窮！內地有HR（人事部職員）訴說被騙經歷，有應職者稱由於出租車司機不接受支付寶付款，希望HR能先轉帳20元（人民幣，下同，,約22港元）到其微信帳號，待他抵達公司後便會歸還。惟應聘者收取款項後，留下最後1句「謝謝，你人真好」，隨即立刻封鎖了HR的電話號碼，才令他驚覺受騙。有網民對事件大感愕然，稱「真是離譜到家了」、「現在還沒入職就要錢的，一律按騙子處理」。



有內地HR分享被騙經過，指有應職者疑假裝前往應聘，借機騙取20元人民幣。（微博影片截圖）

內地媒體報道，四川發生「假應聘、真騙財」事件，當地有公司的人事部職員貼出和應聘者的對話，從雙方訊息可見，該名求職者先是介紹自己，然後又詢問工作底薪，以及提成（佣金）等等問題。

當被HR問及何時抵達公司，求職者表示由於出租車司機不接受支付寶付款，希望HR可以先轉帳20元到其微信帳號，待他到達公司後便會歸還。HR當下不虞有詐，馬上轉帳予應聘者，對方還有禮回覆「謝謝，你人真好」。正當HR說「好的，沒關係」時，電話卻顯示訊息已被對方拒收，已電話號碼已被對方封鎖，才驚覺被騙。

HR轉帳後，電話卻顯示訊息已即被對方封鎖，才驚覺被騙。（《合約男女》劇照）

該名職員事後強調事件是真實發生，並非為引人注目而拍視頻，而對於公司是否會給每位應聘者發放車費，他就表示要視乎狀況。事件引來網民議論紛紛，大表驚訝，「真是離譜到家了」、「笑死了，都沒到公司」、「他還說你人真好」、「現在還沒入職就要錢的，一律按騙子處理」。

（微博）