撞爆頂！疑無看高度限制　貨車硬入九龍灣停車場　車頂撞到咁慘了

貨車司機理應留意個停車場的高度限制，以免「撞爆頂」。惟近日網上流傳照片，指有貨車駛入九龍灣某貨運中心地底時，司機疑未有留意大樓高度限制低於貨車高度，強行駛入時與天花產生刮撞，令櫃頂掀起、櫃側鐵片壓至彎曲變形。有網民笑言貨車秒變「開蓬貨車」，也有人批評司機魯莽，「未衡量自己車身高度」、「有無望清楚高度限制啊？」。



網上流傳照片，指九龍灣有貨車司機疑未有留意大樓高度限制低於貨車高度，強行駛入時與天花產生刮撞。（「馬路的事討論區」FB圖片）

有網民在Facebook群組「馬路的事討論區」發帖，指有同事傳照給他，稱見到有貨車疑未留意貨運中心高度限制，強行駛入地下，結果導致貨櫃損毀。

從照片可見，貨車車頂已被石屎牆掀起，而貨櫃左側鐵片被擠至彎曲變形，露出裏面貨物。另1張照片就可以見到，貨櫃右側鐵片已被拆下，可見貨車所運載的貨物為一箱箱罐裝飲品，而1名男子正狼狽地執拾貨物。

貨櫃右側鐵片已被拆下，1名男子正狼狽地執拾貨物。（「馬路的事討論區」FB圖片）

照片引起網民熱議，不少人表示爆笑，有人笑稱司機令貨車秒變成「開蓬貨車」，也有人指司機太魯莽，「未衡量自己車身高度」、「其實揸貨車，知道自己架車幾高，幾長，載重幾多先開車，唔係好正常咩？」、「有無望清楚高度限制啊」。

有眼利網民認出地點為九龍灣某貨運中心，並表示該地點高度限制上限較低，「地下樓底好矮」、「下面最多入貨van，可樂車邊有可能落到去㗎？」、「高度夠都唔夠位轉彎啦天才」、「嗰條石屎邊已經好多戰績」。

（Facebook）