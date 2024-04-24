電召的士往西九豪宅　1原因要求免費另有1備註　業界罵︰肉酸到爆

用手機程式電召的士時可以另加特別要求，而的士司機亦可自行決定是否接載。網上近日流傳1張照片，顯示有乘客電召的士，擬由油麻地友翔道前往西九龍天璽，除了要求混能的士之外，更寫明「老人家搭車要求免費」。有關截圖惹來的士業界嘩然，紛紛留言「冇眼睇⋯」、「恃老賣老，仲要去豪宅地方」、「恃老賣老，仲要去豪宅地方，肉酸到爆」。不過，亦有人懷疑該召車要求是否真實。



有乘客由油麻地友翔道1號打算前往西九龍天璽，要求混能的士司機前來接載，又指「老人家搭車要求免費」。（facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」圖片）

樓主在facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」上載1張手機截圖，見到有人電召的士服務，由油麻地友翔道1號前往西九龍天璽，但提出2個要求，分別是要求混能的士司機前來接載，以及「老人家搭車要求免費」。

帖文引來多名的士司機討論，紛紛留言「地鐵都2蚊，可能行過去仲快過叫車」、「恃老賣老，仲要去豪宅地方」。（《降魔的》電視劇照）

帖文引來不少的士司機討論，直斥離譜「冇眼睇⋯」，又指「老人家大晒喎」、「下次揀埋車牌呀嘛」，「老到過150歲我車佢」、「恃老賣老，仲要去豪宅地方，肉酸到爆」、「認真便輸了」。不過，有人質疑該張訂單真偽，懷疑是故意落假單「呃分」，亦有人留意到另一單生意，寫明由漆咸道南前往將軍澳怡明邨，希望提供85折，認為該張單「接得過」。

根據Google地圖，油麻地友翔道1號前往西九龍天璽相距約1.2公里，止行約需18分鐘，駕車只需4分鐘。

（facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」）