車cam直擊｜田灣老翁攜女童　跨越石壆橫過4條行車線　網民批危險

「馬路如虎口，交通規則要遵守，安全第一，呠呠命長久！」，但很多人仍然貪方便亂過馬路，網上近日流傳一條影片，顯示多輛車輛沿兩邊石排灣道行駛，當中正在落斜的私家車「車cam」拍到驚險一幕，在車輛風馳電掣下，有一名老翁帶同一名女童越過兩條行車線，正在跨過石壆，相信再越過對面兩條行車線，繼而走上行人路，過程險象環生，網民紛紛留言批評「太危險」、「大人自己危險就算，帶住個細路就真係唔好玩啲咁嘅嘢」。



多輛車輛沿兩邊石排灣道行駛。（facebook群組「南區之友」影片截圖）

現場是香港仔基本污水處理廠對開田灣石排灣道，總共有4條行車線，由中間石壆分開，2條車輛上斜前往薄扶林，2條車輛下斜前往香港仔，當中車輛下斜方向有一個地盤，所以封閉部份行人路，以及一條行車線。

2條「車cam」分別拍下車前車後情況，各自長約20秒，被上載至facebook群組「南區之友」，本月19日中午1時許，不少人正沿石排灣道上斜下斜，當中一輛私家車下斜經過地盤繼續駕駛，見到中間石壆站着一名老翁和一名身穿藍裙的女童，後方車cam拍到老翁正跨過石壆，相信帶同女童再越過對面兩條行車線，繼而走上行人路，車內一對男女看到連嘩數聲，當中女子表示「𠵱個位咁過？」。

後方「車cam」拍到老翁正跨過石壆，相信帶同女童再越過對面兩條行車線，繼而走上行人路。（facebook群組「南區之友」圖片）

上載者表示，有冇人認識片中老翁，認為「佢帶住個小朋友喺呢度過馬路，非常危險」，麻煩向其親友提醒切勿亂過馬路，網民懷疑「似行到地盤口先知行人路封咗」，但其他人都認為「好危險」、「唔應該帶住小朋友亂過馬路」。

（facebook群組「南區之友」）