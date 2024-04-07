男童見衝紅燈過馬路批「沒水準」　反遭婦人訓斥　媽媽教仔陷兩難

不論駕駛者還是行人，都應遵從燈號指示！台灣日前有母親帶同1對小兄妹上學時，遇到有婦人衝紅燈過馬路，兒子見狀馬上大聲批評「誒！有夠沒水準的！」。婦人發現被罵後即向男童反擊，指自己正趕往上班，又稱「等你到我這個年紀，你就知道有沒有水準了」。



思想單純的男童對婦人行為很是不解，認為對方衝紅燈會嚇到後方車輛，直言「闖紅燈就是不能！」。樓主只好有點尷尬地跟對方說不好意思，同時教育兒子世界複雜，謹記做好本份就夠。惟她事後糾結若他日於路上遇到有人發生危險，或出現不公事件，應教導孩子避而遠之，還是挺身而出？帖文引來網民熱議，而眾人多首先意見是指該名婦人亂過馬路做了壞榜樣，而後續訓斥男童更是「雙重沒水準」，形容「惱羞成怒的阿姨，認證的沒水準‧」。



台灣有兄妹牽手上學，遇行人衝紅燈嗆「有夠沒水準」反被駁斥惹議。（「IG＠sienna__chen」影片截圖）

台灣媒體報道，有位母親在Instagram帳號「sienna__chen」上傳片段，分享她日前如往常般帶同兒子Lowry，以及女兒Mia步行去學校。正當3人走到某過路處時，因為交通燈號顯示為紅色，年幼的女兒即時拉住哥哥往後退，哥哥亦表示「我知道不行走」。

同時馬路對面有婦人眼見沒有車輛駛至，無視紅燈便直接橫越馬路。直率兒子見狀即稱：「誒！有夠沒水準的！」樓主嚇到即時向對方致歉，不過該婦人對被小童批評心有不甘，即站到兒子面前反擊，「你罵我沒水準？等你到我這個年紀的時候趕上班，你就知道有沒有水準了好吧？」，然後便揚長離去。而被「教訓」的兒子即時一臉不悅，繼續牽着妹妹往前走。

樓主透露兒子事後因此而難過，他認為「闖紅燈就是不能！」因為會嚇到後方車輛。她當時只好告訴兒子，雖然對方舉動不對，但亦教育「現在世界比較複雜，不知道會遇到什麼樣的人」，希望他再遇類似事件時，可以選擇和父母講，或「自己把事情做好就好」。但樓主不禁反思，倘若往後在路上遇到有人發生危險，或有不公事情發生時，對應教育孩子避而遠之，還是挺身而出感困惑，帖文隨即惹來網民討論。

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許多網民批評婦人「倚老賣老」，「錯上加錯」、「超沒品大人」、「惱羞成怒的阿姨」、「趕上班跟年紀無關，更不是闖紅燈的藉口」、「早點出門就不用趕，趕時間也要注意交通安全」、「在小朋友面前做了非常不好的示範，錯了還要把它（闖紅燈）合理辯解，會讓小朋友觀念不正確」，並揶揄「你很有水準，上班要壓線打卡」、「趕上班結果還停下來講，這是趕嗎？」

有人指樓主兒子雖是「童言童語」，但指責用詞確實欠恰當，「小孩當面指着人說沒水準，聽到的人心情也不會太好」、「如果是說：『不可以闖紅燈喔』，感受會差很多」、「可以跟路人阿姨說，小朋友是擔心她過馬路危險，沒有惡意」，又憂慮他往後會禍從口出，「今天迎面走來如果是個爆脾氣的醉漢，會發生什麼事情？」、「覺得要讓他知道不要多管閒事，除非有能力承擔後果」。

有留言則建議教育小孩同時，應灌輸對方「理解」概念，「如果發生在我小孩身上，我會試着告訴他：『我們不用急着指正別人，知道他是錯的，但我們不要做錯就好』，別人犯錯要自己承擔責任，說不定別人是因為什麼人生大急事而決定闖紅燈，在不知道對方是什麼原因做出錯誤決定前，都不必急着指正他人」。

（綜合）