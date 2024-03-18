綠燈這樣過馬路　長沙灣男被罰$2000片瘋傳　網民驚：綠燈都罰？

警方今日（3月18日）起進行全港大型執法行動，打擊行人亂過馬路等行為，但即使亮起綠燈，也不要這樣過馬路，否則仍要罰款2,000元！本港下午流傳1段影片，見到長沙灣道欽州街交界十字路口，有男行人在全部交通燈亮起綠燈下，打斜走過馬路，結果當場被警員叫到一旁罰款，相當無奈。

影片引來網民熱議，不少人表示震驚，「下……唔可以打斜行㗎咩？」、「全部綠燈都唔行得？衝紅燈就話啫」、「全綠唔可以打斜行真係好onX」。也有網民認為必須守交通規則，避免意外，「抵死啦！咁多交通警都照過」、「都係安全啲好」。



本港下午流傳1段影片，見到長沙灣道欽州街交界十字路口，有男行人在全部交通燈亮起綠燈下，打斜走過馬路，結果當場被警員叫到一旁罰款。（影片截圖）

警方今日（18日）起至下星期二（3月26日），在全港進行大型執法行動打擊行人亂過路、違規過馬路等，違者會被票控罰款2,000元。警方呼籲行人善用「行人四寶」，包括行人過路燈、斑馬線、行人隧道及天橋，並必須遵守交通燈號及規則，切勿在車與車之間橫過馬路或接近大型車輛盲點。

不過，即使交通燈亮起綠燈，也要小心！Facebook群組「HongKong CarCam」下午就上載1段11秒影片，提醒「小心過馬路，全綠燈斜過都會被捉」。影片見到，事發地點為長沙灣道欽州街交界十字路口，當時全部交通燈都亮起綠燈，有穿黑衣男子邊看手機，邊施施然打斜走過馬路到對角路口。

然而，雖然當時亮起綠燈，但由於現場只設有直行斑馬線，男子打斜行舉動已違返交通規則，結果當他過完馬路，即時有警察上前把他帶到1旁開罰單票控。

男子過完馬路，被警察帶到1旁開罰單票控。（影片截圖）

影片引來網民熱議，不少人感到震驚，「下……唔可以打斜行㗎咩？」、「全部綠燈都唔行得？衝紅燈就話啫」，批評「全綠唔可以打斜行真係onX」、「唔係為安全考慮」、「都唔係指導人怎樣過路，而係捉到就有獎！」、「又話試學日本，可以打斜過馬路」。

也有網民認為必須守交通規則，避免意外，「抵死啦！咁多交通警都照過」、「四邊企晒熒光衣人士，咁都睇唔到就抵畀錢」。

沙田、尖沙咀試行「對角行人過路處」



針對十字路口行人打斜過馬路問題，運輸署早前選定沙田沙角街與逸泰街路口，及尖沙咀加拿分道與加連威老道交界，作為推行日本東京澀谷式的「對角行人過路處」試點，十字路口容許對角通行，可減省行人過路時間。當中沙田沙角街與逸泰街路口正在試行，尖沙咀加拿分道與加連威老道交界則預計年中開始試行。