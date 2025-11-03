港鐵導盲犬遭老伯指罵片瘋傳！狗狗眼神極心酸…　失明女霸氣1句KO

【港鐵／導盲犬】導盲犬是失明人士重要伙伴，卻往往受人白眼嫌棄。本港網絡再度瘋傳1段影片，見到港鐵車廂內1隻黑色導盲犬趴坐在失明女主人前面，卻被1名穿背心外套老伯不斷指罵，眼神似乎盡顯無奈；老伯舉動引起乘客公憤，有港女幫忙反駁老伯「佢係導盲犬嚟㗎！」，失明主人則以霸氣1句「KO」老伯，老伯未有再出聲。

影片引來網民熱議，紛紛批評老伯離譜，「喺現場，我一定會教育到佢以後要好好對啲導盲犬」、「我睇完佛都有火，盲人帶導盲犬正常，如果個叔叔咁講嘅話，係可以告歧視傷殘人士㗎」。也有大批網民看導盲犬反應感到心酸，「狗狗眼神好無奈，好唔開心……」、「牠們犧牲自己大半生，可惜有時得不到尊重」。



本港網絡瘋傳1段影片，見到港鐵車廂內1隻黑色導盲犬趴坐在失明女主人前面，卻被1名穿背心外套老伯不斷指罵，眼神似乎盡顯無奈。（影片截圖）

影片於「香港突發事故報料區」流傳，上載者留言「狗狗眼神受委屈了」。

影片見到，港鐵車廂內1隻黑色導盲犬趴坐在失明女主人前面，為主人領航，卻被1名站在車門旁邊的穿背心老伯不斷指罵嫌棄：「你做乜嘢導盲犬？」導盲犬眼神似乎盡顯無奈，但訓練有素的牠未有被老伯影響情緒，繼續乖乖趴坐守護主人。

不過老伯言論惹來乘客公憤，坐在失明女右邊的港女幫口反駁老伯，「佢係導盲犬嚟㗎！寫明係導盲犬啊！」。老伯疑不服氣表示「如果唔係導盲犬……」，隨即遭失明女霸氣怒斥：「我眼盲睇唔到你啫，你眼無盲㗎嘛！咁你睇唔到？」老伯之後未有再出聲，再至影片結束。

影片引來網民熱議，紛紛批評老伯離譜。（影片截圖）

影片引來網民熱議，紛紛批評老伯離譜，「無知真可怕」、「連導盲犬都唔知？乜人來㗎？」、「如果我喺現場, 我一定會教育到佢以後要好好對啲導盲犬」、「香港啲人點解變到咁低質」、「同呢啲人講嘢嘥時間，叫佢有咩不滿一係揾職員，一係報警」、「我睇完佛都有火，盲人帶導盲犬正常，如果個叔叔咁講嘅話，係可以告歧視傷殘人士㗎」。

也有大批網民看導盲犬反應感到心酸，「狗狗眼神好無奈，好唔開心……」、「所有導盲犬都會經過嚴格訓練嘅，更何況呢隻（黑仔）好可愛喎！佢真係好黑仔呀，咁都俾人鬧！」、「我只係覺得1隻狗做導盲犬，緝毒犬好慘……牠們犧牲自己大半生，可惜有時得不到尊重」。另有網民讚賞失明女主人和仗義港女的舉動。