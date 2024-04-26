美孚私家車斑馬線上停車上客　途人雨中等過馬路　網民鬧：自私X

交通規則要遵守！近日有網民在美孚街坊群組發帖，批評有私家車在美孚新邨附近斑馬線上停車。司機疑為讓乘客上車不被雨淋，卻令途人要在路旁等所有人上車駛走才可過馬路，除造成他人不便之餘，還可能違規。根據運輸署指引，斑馬線採取行人優先規定，另外除非要讓行人過馬路，否則汽車不可在斑馬線上停車，或在髹有「之」字線的控制區內停車。影片引起網民批評，不少人指責司機「自私」，亦有人認為片主應該檢舉。



有網民發現有私家車在美孚新邨附近斑馬線上停車，令途人要在旁等所有乘客上車駛走後才可過馬路。（FB影片截圖）

有網民將影片上傳至Facebook美孚街坊群組，大鬧1輛私家車停在斑馬線上讓乘客上落，造成途人不便，並批評其為「自私X」，「要成班人等你全家上晒車先過得馬路，你都巴X閉」。

從影片可見，事發地點應為美孚新邨附近，當時正下着瓢潑大雨，斑馬線旁的行人路上三三兩兩地站了些途人，正在廊下避雨並等候過馬路。惟1輛黑色私家車停在斑馬線上，後座兩邊的車門打開，有數名乘客在車門旁徘徊，隨後從兩邊車門上車。

影片引起網民熱議，不少網民批評片中司機自私，「自私到X街，成大條路係要揀斑馬綫上落」、「啲人唔駛過馬路啦」。也有人指責司機為求「有瓦遮頭」不用淋雨，疑涉違規在斑馬線上停車，也有人建議樓主向相關部門檢舉，「斑馬線不可上落，佢仲要慢慢嚟，可以交片去1823，扣分罰錢」。

根據運輸署指引，汽車在斑馬線前，不可泊車、上落客貨或超車；亦不可在斑馬線上停車，或髹有「之」字線的控制區內停車，除非要讓行人過馬路，或正等候轉左或轉右。

（Facebook）