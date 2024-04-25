患唐氏男子搭升降機　無故被潑熱水灼傷急送院　毒婦被捕判刑出爐

欺凌弱者，難道算是強者表現？馬來西亞1名患有唐氏綜合症的男子，在搭乘公寓升降機時，突然遭婦人潑灑熱水，造成身體和頸部嚴重灼傷，隨即被送往醫院接受治療。當地警方事後於公寓拘捕該名39歲婦人，審理案件時檢控官強調，受害人和被告完全沒有交談，突然被潑灑熱水「是個嚴重行為」，加上受害人為殘疾人士，但理應享有與他人平等對待，懇求法官可以重判。



法官考慮到在沒有被挑釁的情況下，被告以殘忍舉動攻擊被害人，故根據刑法第326條《嚴重致傷他人》罪，判處被告監禁10年，同時罰款6,000令吉（約9,800港元）；若然無法負擔罰款，需另加1年刑期以作取代。



馬來西亞有女子搭乘升降機時，無故向患唐氏綜合症男子潑灑熱水。（網上影片截圖）

綜合馬來西亞媒體報道，事發於4月19日（上周五）上午時份，檳城（Penang）某公寓的閉路電視畫面拍到，1名婦女當時獨自搭乘升降機，另1名男子及後進入。當男子進入電梯後，婦人突然拿出疑似熱水壺物體，將內裏液體潑向對方。男子貌似疼痛不已，立刻用手擋住臉部，又向婦人搖手，示意「請不要這麼做」，女子才將水壺放回袋中，片段就此告終。

事後該名33歲印裔男子被送往醫院治療，其家屬亦已報案。該公寓有居民表示「我在這裏住了1年多，也沒有見過這名女子」，猜測對方可能是居住在其他座數，但亦曾從其他鄰居口中告知，涉事女子經常惹事，以及打擾鄰居。

33歲男子蘇賴拉茲事後被送院，證實身體和頸部嚴重燒傷。（網上圖片）

男子父親受訪時指，兒子蘇賴拉茲患有唐氏綜合症，他當時查看兒子傷勢，曾猜測對方是被潑灑酸性化學物質。不過檳城醫院院長吳乾光表示，從受害人表面傷口來看，他像是被熱水燙傷，幸運是他當時及時避開，沒有被潑中眼睛；至於化驗報告亦未有顯示液體含化學成份。

法官考慮案情嚴重，判處女子監禁10年，並罰款6,000令吉（約9,800港元）。（網上圖片）

當地警方調查後，拘捕該名住在同一棟公寓16樓的39歲婦人胡秀枝。由於胡沒有聘請律師，所以由法律援助的律師作臨時辯護。該律師指出，被告已對自己所犯罪行深深懺悔，加上有即時認罪，減省法庭審案時間，希望法官能考慮情況輕判。

不過檢控官強調，事發時受害人和被告完全沒有交談，卻突然被潑灑熱水，指出「這是個嚴重行為」，加上受害人雖為殘疾人士，但理應享有與他人同樣平等的對待，懇求法官可以重判，以教育社會後果。

審理案件法官考慮到案件嚴重性，在沒有被挑釁情況下，被告以殘忍和毫無人性舉動攻擊被害人，故根據刑法第326條《嚴重致傷他人》罪，判處被告監禁10年，同時罰款6,000令吉（約9,800港元）；若然無法負擔罰款，需另加1年刑期以作取代。

（綜合）