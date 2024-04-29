私家車出迴旋處撞壆　無限倒車片瘋傳　目擊者笑：條仔有冇牌㗎？

他的車牌是淘寶回來的嗎？最近網上流傳1段車Cam影片，顯示1輛白色私家車在駛入大型迴旋處後，惟司機疑操作上有失誤，竟直剷向石壆，然後「墮入」倒車重調位置的「無限迴輪」中，過程被尾隨車輛的車cam拍下，車上目擊者看得大笑，更高呼「搞唔掂喎」，「唔識（揸車）㗎」，甚後更笑問：「佢隔離條仔有冇牌㗎？」網民看影片後都直指離譜，「依家啲牌真係易執呀！學神都好過你啦」、「呢啲係咪突發性認知障礙？唔記得咗點扭軚？」。

涉事司機疑因入迴旋處後太遲扭軚，導致車頭太近迴旋處中心的石壆，其後卻無法迅速扭軚行回正確方向。（facebook影片截圖）

該段車Cam影片長約1分多鐘，被網民上傳至facebook群組「車cam L（香港群組）」，畫面顯示事發於4月21日下午1時許，當時片主正於讓線後停車，等候時機出迴旋處。此時前方已有1輛白色私家車左轉，惟該車司機疑因太遲扭軚，導致車頭太近迴旋處中心的石壆。司機一度停車，並嘗試倒車，再次扭太調整位置，但司機在倒車期間卻沒有回軚，出現「原路歸位」的尷尬局面。

+ 2

在片主車內的乘客見狀驚呼，「入後波都要扭呢邊（反方向）㗎」、「搞唔掂喎」，而涉事私家車則繼續緩緩駛前，可惜最後仍空位不足，車頭擦撞到石壆，當時四周大部份的車輛均停下，等待該司機安全駛離迴旋處。

另一邊廂，片主車內其中1名乘客就一度下車，本打算上前幫忙，但在見到該私家車已撞到石壆後，便回到車上，並着片主司機慢慢開車離開，而車上各人仍在談論剛才「無限倒車」的場面，懷疑司機以為可轉右而出錯，又指「佢隔離條仔有冇牌㗎其實？」，但有女聲則回答「你啱啱先講完佢女司機」，車cam影片到此結束。

影片吸引大批網民留言，紛紛對涉事白色私家車司機的離奇操作感到不解，認為以其駕駛技術，根本不可能通過駕駛考試，「而家啲牌真係易執啊！學神都好過你啦」、「呢啲係咪突發性認知障礙？唔記得咗點扭軚」、「軚都唔識攞，個牌雞腿換㗎？」、「搭巴士啦！咪害人」、「好心嗰個人交返車牌出嚟，去搭車做乘客」。

有人則留言笑指「打得孖寶賽車多，以為有捷徑可以飛」、「人哋練緊窄路掉頭」、「想試下部車可唔可以上花槽行」；有網民就推測涉事私家車以高速駛入迴旋處，導致來不及入線，「應該係入迴旋處畀大油 / 收唔切，部車推頭直指中心圈」。