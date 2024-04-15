載客的士逆線行駛！觀塘轉錯彎亂駛超狂調頭　車cam片流出1招舉報

作為載客的「搵食車」，居然連路牌指示都沒留意？有司機分享約56秒的車Cam（行車紀錄）片段，指途經觀塘時，遇到1輛的士逆線迎面駛至，對方發現出錯時即時扭軚，竟一度霸佔3線去調頭。而根據網上地圖所示，涉事的士駛經路段有清晰指示牌，列明只准直駛，車cam片主不禁揶揄「呢個位居然夠薑車住個客左轉入嚟，果然係專業」，並貼出「影住駕」網上平台截圖，表示已舉報對方。



車Cam拍到有的士疑沒有仔細留意路牌，左轉後變成逆線行車，與其他車輛有機會迎頭相撞。（FB「車cam L（香港群組）」影片截圖）

拍得車cam片段的司機在facebook群組「車cam L（香港群組）」上傳影片，事發於周五（4月12日）9時許，當時他正沿觀塘海濱道行駛，並準備右轉入順業街，不料前方突然出現1輛逆線行駛的士，片主隨即慢駛。

涉事的士疑知道行錯路，司機之後扭右軚，曾一度霸佔共3線以便調頭，片主和另外2條行車線的車輛被逼停下，以預留足夠空間予對方，畫面亦看見的士後座疑似載有1名女乘客。

根據網上地圖所示，的士原先應行駛於偉業街，而該處亦有指示牌列明只准直駛，理應不該轉入順業街，故片主不禁驚呼「我以為自己未瞓醒，去咗個平行時空」，揶揄「呢個位居然夠薑車住個客左轉入嚟，果然係專業」。

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片段引來網民狠批的士司機，「根本蠢人，周圍Cam，死10次都未夠」、「停佢牌就啱，根本就唔應該揸車」，又嘲諷稱「又係導航嘅錯」、「唔加價點畀罰款」、「唔係咁兜一兜，又點樣跳多兩下（跳錶）」。另有留言好奇「危駕報咗未？」、「有無1823呀」，片主則貼出「影住駕」網上舉報平台截圖，證明已上傳片段投訴對方。

片主事後已往「影住駕」平台舉報涉事的士。（FB「車cam L（香港群組）」圖片）

但有人認為「得饒人處且饒人」，「唔小心行錯路，誰都會犯錯！凡事都係人情，可諒則諒」、「架的士入錯咗，佢掉返轉頭係正常做法，唔通叫佢一錯再錯，繼續逆線行駛？」，其他網民則反擊「宜家係X佢掉頭咩？係X佢咁都可以轉左喎」。

（FB「車cam L（香港群組）」）