6款常見加工食物損健康　最嚴重增加罹癌風險　營養師籲少吃為炒

消費者愈來愈着重健康飲食，雖然可能知道加工食物少吃為妙，但未必了解為何影響健康。台灣有營養師列出6款加工食品，拆解箇中不健康因素，最嚴重增加罹癌風險，提醒民眾忍口少食。



營養師李婉萍提醒民眾少吃加工食物。（facebook專頁「李婉萍營養師」圖片）

營養師李婉萍在其個人facebook專頁表示，無法用肉眼判斷食物會有什麼危害身體的物質，尤其是加工食品添加各種化學添加物，長期進食會造成很多影響，特別點名6款加工食物︰

1. 香腸

香腸本身高脂肪和高熱量，不少人為了抑制肉毒桿菌生長，通常會添加亞硝酸鹽，一旦高溫烹調，就會產生致癌物質「亞硝胺」。

2. 煙肉

煙肉油脂含量比例高達90%，加上是醃製製品，所以鈉含量很高，不少人為了保存及增加顏色鮮艷，就會加入各種化學添加物，食得太多，有機會增加患上大腸癌的機會。

食得太多香腸、煙肉和油條，會對身體有害。（facebook專頁「李婉萍營養師」圖片）

3. 油條

為了令到口感更好，油條會被加入化學膨鬆劑，如果經過壞油高溫油炸，就會產生許多影響身體的物質，同時攝入大量油脂。

4. 人造奶油

人造牛奶反式脂肪酸含量很高，令到人體難以消化代謝，食得過量會增加膽固醇，不但造成肥胖，甚至對肝臟和心血管造成負擔。

人造奶油、熱狗腸和汽水同樣對身體無益。（facebook專頁「李婉萍營養師」圖片）

5. 熱狗腸

通常加入調色劑和磷酸鹽，前者會影響腎臟功能，後者降低孩子的注意力，對學習造成影響。

6. 汽水

汽水含有大量糖份和各種化學添加物，由於pH值較酸，所以會刺激腸胃，令到本身腸胃欠佳人士更容易出現慢性發炎。

（facebook專頁「李婉萍營養師」）