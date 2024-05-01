台女不慎當小三！告知懷孕後男友突消失返回荷蘭　暗查驚揭有家室

遇上渣男還在不知情下當了「小三」，着實可憐！台灣1名女生在網上發帖訴說遇人不淑經歷，稱與到台灣工作的荷蘭籍男友交往半年多，早前發現懷孕，於是告知男友喜訊，誰知男友竟直接消失返回荷蘭。台女向對方公司查探後才得知，原來男友在荷蘭早已成家立室並育有1女，只是一直瞞騙她。如今她突然被渣男拋棄，還懷了對方孩子，不知如何面對，故發帖向網民就是否終止懷孕一事尋求意見。



台灣1名女生的男友得知她懷孕後，即時消失返回家鄉荷蘭。女生查探後得知男友原來早已結婚並育有1女。（《Baby復仇記》劇照）

該台灣女網民在網上大吐苦水，表示早前結識了1名到台灣工作的荷蘭籍男友，兩人交往半年多。近日她發現懷孕，於是將消息告知男友，惟男友當下「臉色不太對」。台女自我安慰，認為只是自己多慮，但是1周後發現再也聯絡不上男友，致電男友公司又被告知他已辭職。

台女不死心，到男友工作過的公司找他，卻獲接待處職員告知，原來男友一直瞞騙她已婚事實，「他在荷蘭是有妻女的……我現在好崩潰不知道該怎麼辦，不知道該不該留這孩子，更不知道怎麼面對我家人」。

台女得知男友有家室的事實後感到崩潰，也不知肚中孩子要怎麼辦。（《夫妻的世界》劇照）

帖文引起網民熱議，不少網民大罵樓主男友是「渣男」，並勸她終止懷孕，「妳男友真的是渣男，已婚出軌還不戴套害別人懷孕」、「個人認為拿掉比較妥，為了自己的未來着想」、「孩子出生是一輩子的責任，至少要背到孩子18歲成年，不是像玩遊戲一樣，累了說後悔不要就不要」；也有網民認為樓主應該讓對方遠在荷蘭的妻子知道事件，「要是我是你我會找到他在荷蘭的太太告訴她一切」、「買張機票去荷蘭告他」。

不過，也有網民認為生命寶貴，建議樓主生下孩子後送養交給不育或希望領養的夫婦照顧，「留下來吧！一條小生命！不然我跟我太太收養」、「生下來走出養程序，我跟先生願意領養，再給妳一筆錢好好坐月子」、「你可以選擇出養，有很多人想要小孩的，像我就想要，你可以給我們這樣的人一個機會擁有孩子」。但相關言論卻引起網民質疑，「台灣收養的程序和標準挺高的」、「一堆說生下來幫收養，人家到時候真的生下來你們真的會接盤嗎？網路上說話都可以不用負責齁？」。

（Dcard）