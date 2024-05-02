人夫手機半夜有陌生來電　妻疑是小三狂問　遭困車怒毆30拳險毀容

夫妻難免有爭執時候，但切忌演變成家暴！1名曾被揭發出入風月場所、經常打架鬧事的人夫，早前與剛做完手術的妻子度過結婚1周年紀念日，數天後一起到酒吧消遣，當深夜駕車回家時，其間妻子見到丈夫的手機突然響起，來電顯示是陌生電話號碼，即懷疑丈夫偷腥，不斷質問是否出軌。躁男立即在燈位前方位置停車，將妻子困在車內，繼而狂毆逾30拳，導致車內血跡斑斑，人妻慘被打斷2顆牙齒，嘴唇被縫了超過10針險毀容，事後對丈夫死心，到警局報案及準備辦理離婚手續。



涉案人夫承認動武，但辯稱是受到酒精影響，形容「如今真的很後悔」，同時強調當時剛好有同事致電，但妻子誤會對方是「小三」，無視其否認而繼續碎碎念，他感到大煩才一時衝動出手。



人夫阿文為人暴躁，經常和其他人打架，但事發前從不毆妻。（示意圖/Getty Images）

31歲丘姓女傷者從事理髮行業，接受訪問時表示，與43歲丈夫阿文拍拖期間，對方多次展露其好勇鬥狠一面，曾與朋友一言不合就會大打出手，有時逛街見到陌生人不順眼，都會衝上去挑釁對方打架。由於阿文經常撩事生非打人，事發前已涉及1宗相關案件需接受調查，但他從來沒有對妻子動粗，最多是發生爭吵時會打爛傢俬。丘女稱決定跟阿文結婚，亦因為他從來不會出手毆妻，即使與其他人爆發衝突，他都會顧慮妻子而強忍怒火，丘女覺得「當時認為那是愛我（丘女）的表現 」。

2人結婚後育有小孩，丈夫無車無樓無工作，全家一直住在丘女叔叔的住所，但最近丈夫和丘女的爺爺發生爭執，就被趕出家門，丈夫獨自從芙蓉到吉隆坡尋找工作機會，丘女放假時就會前往當地與丈夫相聚。

阿文被揭發出入風月場所，但他強調最愛的是妻子，丘女一時心軟原諒對方。（示意圖/Getty Images）

惟阿文除了脾氣暴躁，還有是生性風流，曾被揭發出入風月場所，丘女大感失望，當時曾提出離婚，但阿文直言「對其他女人都是玩玩，你（丘女）才是真愛！」，而且苦苦相求，聲稱自己無法離開妻子，丘女一時心軟原諒對方。

不安種子已埋藏在丘女內心，但生活始終都要過，丘女最近進行子宮外孕手術，並和丈夫慶祝結婚1周年紀念日。正當以為婚姻生活變得順利之際，本月12日凌晨2時許，丘女術後慢慢恢復健康，和丈夫到酒吧消遣，隨後由丈夫駕車回家，其間她發現丈夫手機突然響起，顯示是陌生電話號碼。丘女立即起疑心，當場質問丈夫是否出軌，阿文繼而將車停在雪州蒲種（Puchong）的燈位前方位置，繼而揮拳怒毆妻子，令車內血跡斑斑，丘女不斷哀求停手，甚至嘗試逃跑，曾經3次逃下車，但都被丈夫捉回車上繼續暴打，估計打了超過30拳。

丘女事發時見到陌生電話號碼致電丈夫，懷疑丈夫偷腥，不斷質問是否出軌，詎料被困在車內遭狂打逾30拳。丘女被打斷2顆牙齒，嘴唇縫了超過10針險毀容。（示意圖/Getty Images）

丘女形容「一度以為會被打死」，所以立即致電前男友求助，而丈夫不想事件鬧大，逐漸回復冷靜，將她送往附近診所治理。結果丘女被打斷2顆牙齒，嘴唇被縫了超過10針，鼻青臉腫險毀容，她慨嘆「這次他（阿文）把我（丘女）打得這麼慘，不但承受身體上的痛苦，內心更受到嚴重的創傷」。丘女表明永遠不會忘記對方施暴的凶狠表情，事後到警署報案，並會和丈夫離婚，「不會再心軟回頭，這不僅是對自己負責，更需要給家人一個交代」。

阿文辯稱當時受到酒精影響，形容「如今真的很後悔」，又強調沒有出軌。（示意圖/Getty Images）

阿文事後接受訪問，表示當晚受到酒精影響，當時駕車回家途中，妻子不斷質問他有否出軌，加上有同事剛好致電給他，妻子誤以為是「小三」來電，即使他不斷否認，妻子仍不相信，最終在忍無可忍動手，慨嘆「男人動手就是錯了…如今真的很後悔」。

阿文更稱，為了避免妻子疑心他出軌，他放棄更好工作機會，留在芙蓉陪伴妻子，隨後到吉隆坡打工，都是想努力賺錢，令到家人有更好生活，平時賺取的收入全部上繳給妻子，希望她勿再疑心，豈料她缺乏安全感，因而釀成今次案件。

（中國報）