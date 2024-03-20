汪小菲疑家暴懷孕大S惹熱話　網民揭「兇器」達9.9公斤隨時打死人

大S、汪小菲離婚2年官司還沒落幕，汪小菲先前動作不斷、張蘭也數度抹黑前媳婦，向來不多做回應的大S，今（20）日終於爆氣反擊，洋洋灑灑列下3點，揭露汪小菲對她的各種暴力對待，引起外界譁然，而她文中提到自己懷孕時，曾跟汪小菲發生爭執，汪小菲情緒上來竟拿〈哈利波特〉精裝版砸她，連本來風向有利汪小菲的大陸網民都看不下去。



大S發表聲明透露，汪小菲不但多次出軌，某次喝醉後推倒小S，也把當時懷孕的她推倒，看到她跌倒卻還不停手，甚至抄起一旁的〈哈利波特〉精裝版繼續砸向她，在場的黑人出手阻擋，卻被造謠成毆打他。

【圖輯】7本書加上盒子重達9.9公斤！點圖放大看〈哈利波特〉精裝版有幾巨型👇👇👇

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此事立刻在微博引起討論，網民們也當起柯南，開始查起哈利波特精裝版的重量，7本書加盒子共計9.9公斤，確實可作為傷人武器，傻眼表示：「這打在後腦勺上真的能打死人！」、「網上查到的哈利波特精裝收藏版7本共9.9公斤，哪怕1本也是1.4公斤還多，汪少拿來砸自己正在懷孕的老婆！」

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