忘帶入學申請表格　躁母喝令短褲女兒當街跪足6分鐘　當局跟進

台灣發生一宗離譜虐兒案，嘉義市有不少民眾目擊一名婦人將電單車停在路邊，繼而怒斥女兒，甚至下令她當街跪下，女兒雖然身穿短褲，但都聽從母親吩咐，當眾跪足6分鐘，相關照片在網上瘋傳，引來不少網民討論，認為「母親太過分」、「為小孩造成陰影」；也有網民認為不宜「跟車太貼」，「家家有本難念的經」。



警方和嘉義市社會處事後找到涉事母女，原來當時女兒打算報讀學校，但將相關申請表遺留在學校內，同時沒有提出解決方法，所以母親喝叫女兒當街跪下。母親目前涉嫌違反《兒童及少年福利與權益保障法》及《刑法》強制罪，將會面臨相關懲處和強制親子教育，社工正跟進事件。



事發時女兒打算報讀5年制專科學校，李姓母親當時駕駛電單車載住女兒準備相關手續，但女兒將相關申請表遺留在學校內，同時沒有提出解決方法，所以母親喝叫女兒當街跪下。（網上圖片）

有民眾在facebook上載照片，表示4月27日（周六）下午4時許經過永安街和新榮路口，見到一名婦人將電單車停泊路邊，並向女生說「跪下」，戴住頭盔、身穿短褲的女生依言下車，但「剛開始沒動作」，但婦人一直喝罵叫她跪下，最終女生跪下。

事件引來各界討論，不少網民留言指「孩子內心已經造成陰影了」、「即使孩子做錯事，家長在大庭廣眾之下都不應該如此做」，當地媒體亦跟進事件，指出根據現場閉路電視片段顯示，女生下跪時間長達6分鐘，其間人來人往車來車往，極具侮辱性。

涉事女生沒有受傷，並稱平時和母親關係良好，即使發生是次事件，她都決定不會提告，亦不會申請保護令。（示意圖/Getty Images）

據報道，警方獲悉事件後，立即鎖定涉事母女身分，原來是女兒要報讀5年制專科學校，李姓母親當時駕駛電單車載住女兒準備相關手續，但女兒沒有主動承認將申請表遺留在學校內，而且沒有提出解決方法，所以李母一時大怒，喝叫女兒當街跪下。女生沒有受傷，並稱平時和母親關係良好，即使發生是次事件，她都決定不會提告，亦不會申請保護令。

嘉義市政府社會處事後發出聲明，指出事後聯絡警方協助調查，目前已經找到涉事母女，當中母親涉嫌違反《兒童及少年福利與權益保障法》及《刑法》強制罪，會面臨相關懲處和進行強制親子教育，社會處同步通知社工及家庭暴力防治官提供協助。

（綜合）