行雷！19歲港女1原因失控尖叫落淚：到底發生咩事？　網民咁安慰

天氣不似預期，總會有行雷閃電落暴雨的時刻！有19歲港女近日在網上發文表示，因行雷令她嚇得在家裏慘叫，又形容自己是「受驚體質」，容易受到驚嚇，會無法控制尖叫，甚至被雷聲嚇至落淚；她又憶述捉蝴蝶時也會被嚇到落淚，無奈問：「到底發生咩事？」。不少網民直指「行雷真係好恐怖」，又認為受驚大叫屬正常事，安慰樓主毋須過慮。不過，有網民則「錯重點」，指覺得閃電讓天空變得漂亮好看，不知是否想令樓主「分散注意力」。



有19歲港女近日在網上發文表示，雷聲會令她嚇得在家裏大聲慘叫。（資料圖片）

樓主在Dcard討論區以「有冇人19歲仲怕行雷」為題發帖，表示本身是「受驚體質」，所以容易受嚇，剛才的行雷聲把她嚇得在家裏慘叫。她認為自己的叫聲「好難聽」，覺得很丟臉，但無法控制尖叫，直言被雷聲「嚇到喊」。

樓主補充指數天前在家裏鼓起勇氣捉蝴蝶時也嚇到落淚，「佢一飛起我就慘叫，之後開始喊」。她不清楚有沒有人跟自己擁有相同體會，無奈問：「到底發生咩事？」

樓主指自己是「受驚體質」容易受嚇，但無法控制尖叫。示意圖（《我哋係collar》截圖）

帖文引起熱議，不少網民叫樓主毋須介懷，坦言「行雷真係好恐怖」、「唔明點解會畀人話幼稚」。樓主回覆稱「我咁大個仲嚇到叫出嚟好似好唔正常」。有網民則指自己也害怕蝴蝶，「應該係話任何一類昆蟲都驚，成日見到啲昆蟲都會大叫／縮開」，惟其舉動亦會引來同學質疑，「畀人話我假」、「嗰陣唔開心咗好耐」。後來她知到自己的反應是迫不得已，所以勉勵樓主毋須理會別人看法，認為「驚所以大叫係好正常的」。

不過，有人則改為注意閃電令天空變得漂亮好，「啲閃電整到個天變紫色！幾靚」。亦有網民表示行雷的時候父母亦會擔憂，打趣道「佢哋話我咁不孝，因住畀雷劈，叫我快啲匿埋」。

（Dcard）