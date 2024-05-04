的士司機找少錢！疑用澳門紙幣$10扮港紙$100　小紅書女嬲爆報警

的士找續又見爭議！近日有網民在小紅書發帖稱坐的士從亞洲國際博覽館到東涌東薈城，她以1,000港元紙幣支付135元車費，但未有點清找續就下車。之後她發現司機找少了1張100元，還疑似用1張同為紅色的10元澳門紙幣代替港幣100元，使她共損失近190.3港元。她最終報警求助，並提醒遊港網民坐的士要留意4件事，包括留意車頭的士司機證件、帶備小面額現金、收好發票及點算好找續再下車。



有小紅書用戶發帖稱，在港坐的士遇到司機找少了1張100元，還疑似用1張同為紅色的10元澳門紙幣代替港幣100元。（小紅書圖片）

該網民在小紅書以「第一次報警-香港的士司機」為題發帖，講述日前在港坐的士遇到不快事。她指當日從亞洲國際博覽館坐的士到東涌東薈城，「3.5公里10分鐘左右的路」，由於她與同行人士身上現金只剩80元及1,000元面額紙幣，因此當咪錶跳到80元時，樓主就詢問的士司機能否找續1,000元，當時司機表示可以。

到埗後，咪錶顯示為135元，而樓主付款完，接過找續後並未點算就匆忙下車，「怕他着急就直接拿着錢下車了，但是我記了一下他的車牌號」。之後樓主發現司機找少了1張100元，細看後更從找續中發現1張紅色澳門10元紙幣（約9.7港元），亦即共找少了約190.3港元。樓主懷疑司機刻意魚目混珠，欲以顏色相似的10元澳門紙幣代替港幣100元，「用1張10塊的澳門幣來代替100的港幣」，於是果斷報警。

不過，當時的士已離開。警察到場後將經過記錄好，又登記了樓主證件，並指會將事件交給相關部門處理，「我沒有香港的電話號碼，警察說處理好的時候我可能已經離開香港了」。

然而，樓主並不介意，她解釋自己「不是很糾結這200塊」，報警是認為「這樣沒道德的人應該被懲罰」。她又指回程時選擇了透過Uber網召的士，「回來的時候Uber打的士只花了62元」。

最後，她提醒其他遊港網民坐的士要留意4件事，「上車的時候拍一下的士司機的信息和車牌、帶小面額現金打車、拿小票、點清楚錢再下車」。

樓主提醒網民坐的士時要留意4件事，包括留意的士司機證件、帶備小面額現金、收好發票及點算好找續再下車。（GettyImages）

帖文引起網民熱議，不少網民批評的士司機，並質疑其行為背後是否故意為之，另有網民就斥責存心欺騙遊客的司機「不老實」，「騙不同地方遊客，不老實」、「很多地方的的士司機都很多害群之馬，所以上車時一定要影低的士車頭的姓名、車牌和照片」。

也有網民好奇樓主為何不先將大面額鈔票換成小額現金，也有人提醒香港的士司機不一定接受500元或1,000元紙幣，「為何不一早打散呢」、「的士司機可以不找1,000」。

據《道路交通（公共服務車輛）規例》，的士司機為給予乘客找續，必須攜帶不少於100元的港幣紙鈔及硬幣，即不少於10元面額鈔票或2元面額以上硬幣達90元及1元或以下面額硬幣10元。的士司機若未能為港幣500元或1000元面額的紙幣提供找續，不屬違法。

（小紅書）