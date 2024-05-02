屯門現借錢黨？普通話男女推BB車問借錢原因傻眼　網民咁回應趕走

又見「借錢黨」？近日有女網民在屯門遇上操普通話的1男1女推着嬰兒車，稱來港旅遊花光所有錢，向其求助借錢，但就表示「聽日先轉帳到錢」。女子心存懷疑，於是向對方提出帶他們一家找警員幫忙，對方即時表示能自己解決困境並離開。女子相信遇上騙子，於是拍下他們背影並上傳網上提醒街坊小心。



有網民表示在屯門遇到疑似「借錢黨」，於是拍下對方背影提醒街坊。（「真.屯門友」FB圖片）

該名網民在Facebook屯門街坊群組發帖，指於周一（4月29日）傍晚約5時55分，在屯門青山醫院附近遇到疑似「借錢黨」。對方是1男1女推着嬰兒車，操普通話，聲稱來港旅遊，不巧花光身上所有錢，遂向樓主借錢，但指翌日才能轉帳還錢，「佢聲稱帶嚟嘅錢使晒，然後佢老竇聽日先轉帳到錢畀佢喎」。

樓主拒絕借錢，但「真心想幫佢」，因此提出帶他們到警署找警員幫忙。對方卻一口回絕，「即刻話唔使，自己諗方法」。從照片可見，推嬰兒車的女子束馬尾、身形略豐滿，同行男子則戴眼鏡背黑色背囊。樓主拍攝照片時，男子剛好發現並回頭對視。樓主指當時嬰兒車外罩關上，看不到車內情況，一度有質疑，「我都懷疑入面有無BB」。

樓主懷疑他們欺騙途人索取現金，因此發帖提醒街坊。而帖文引起網民熱議，有街坊認出照片中人，更指他們不只在同一地點出沒，「啱啱先撞到，理X佢，一話要錢即走」、「噚晚喺友愛都係佢哋」、「天水圍碰過佢哋一家三口，就係話朋友聽日嚟先至有錢，問我哋攞錢買嘢食」。

有網民懷疑是「借錢黨」新模式，提醒大眾勿被利用善心。（GettyImages）

也有其他地區網民表示，同樣遇過推嬰兒車出動的人，並且因善心而「中過招」，「我畀咗$50佢，佢仲嫌少」、「我都中過1次招」、「又係兩公婆推住個小朋友問人拎錢話買飯吃」。有網民就懷疑是「借錢黨」新模式，提醒他人勿被利用善心，「而家轉咗呢個模式搵食？」、「高手嚟喎，可能試過好多次發現有大有細先最易搵食」。

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