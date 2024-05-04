以為丈夫玩交友App交換裸照　人妻崩潰家人動武　1年後揭逆轉真相

伴侶使用交友軟件就一定是「出軌」？外國有人妻意外發現丈夫使用Tinder，而且和其他女性交談和交換裸照，於是下載Tinder蒐證，果然發現丈夫帳號，即使丈夫極力否認，但人妻和女方家人仍然不信，女方家人更對人夫拳打腳踢，最終街坊報警求助。兩人決定分居，人夫搬到澳洲照顧病父親，每個月返家探望孩子，大約1年後，女鄰居突然告知真相，原來女鄰居丈夫疫情期間向他們借用MacBook，而且偷偷下載他們的私密照片，繼而用使用相關照片開設假冒Tinder帳號。



人妻得知真相後除了報警處理之外，還向丈夫解釋清楚，希望獲得望對方原諒重拾舊好，但最終丈夫決定離婚，網民紛紛留言指「當最親的人都不信任自己，難怪心已死」、「男鄰居借完MacBook仲偷圖，離晒譜」。



樓主收到「篤灰」訊息，有女生聲稱樓主丈夫使用Tinder，並和其他女性交談和交換裸照，而且提供到對話截圖和丈夫個人資料，樓主於是下載Tinder，果然發現丈夫帳號。（示意圖/Getty Images）

30歲樓主在「Reddit討論區」表示，和35歲丈夫結婚8年，育有3名孩子，但2021年9月她在facebook收到「篤灰」訊息，有女生聲稱樓主丈夫使用Tinder，並和其他女性交談和交換裸照，而且提供對話截圖和丈夫個人資料。樓主於是下載Tinder，果然發現丈夫帳號。

樓主當晚攤牌，女方家人甚至到場平息事件，但其中一人情緒激動，繼而動武，事態隨即升級。街坊聞訊報警求助，丈夫被迫收拾個人物品搬到其他地方暫住。之後他們就分居，丈夫搬到澳洲悉尼，方便照顧離病父，但他每個月都會返家探望孩子。

其中一名兄弟情緒激動，繼而向樓主丈夫動武。（示意圖/Getty Images）

直到2022年11月初，女鄰居突然上門告知真相，原來女鄰居丈夫疫情期間借用樓主一家人的MacBook，其間下載樓主和其丈夫的私密照片，繼而利用照片假扮樓主丈夫開設Tinder帳號，和其他女性聊天和交換裸照。

樓主晴天霹靂，終於知道自己怪錯丈夫，除了報警追究男鄰居外，還透過律師將真相轉達給丈夫，但丈夫反應明顯冷淡，只是表示可以在聖誕節期間討論事件。樓主當時不希望離婚，始終對雙方心理健康、財務狀況和3名孩子造成影響。

事實是女鄰居丈夫疫情期間借用樓主一家人的MacBook，其間下載樓主和其丈夫的私密照片，繼而利用照片假扮樓主丈夫開設Tinder帳號，和其他女性聊天和交換裸照。（示意圖/Getty Images）

兩人當時再次討論事件，樓主解釋，爭執當晚她只是通知母親接走孩子，但由於家人擔心其情緒狀態，所以同時趕過來了解，而當丈夫輕力抓住樓主手臂時，其中一名兄弟反應過度，以為樓主丈夫想動武，繼而在草地發生扭打，目前真相大白，兄弟道歉。

樓主丈夫仍然決定離婚徹底分手，以後不再會有進一步接觸，樓主尊重對方意願，將會繼續透過律師，就孩子事宜達成共識，樓主都會專注於照顧孩子和自身抑鬱症。

樓主不希望離婚，認為對雙方心理健康、財務狀況和3名孩子造成影響，但樓主丈夫決定離婚徹底分手。（示意圖/Getty Images）

網民紛紛留言指「向前邁進吧」、「男鄰居一手摧毀美好婚姻」、「動粗已經令到關係無法修補」、「徹底追究男鄰居」。帖文最初在2022年11月28日刊登，相信已經刪除，但有其他網民重新上載帖文內容，再惹熱議。

（Reddit討論區）