傻眼！女生玩交友App 　好感男第2次約會竟提奇葩要求：想幫你唧…

近年交友軟件（交友APP）盛行，許多人在這些平台結識異性或朋友，當中發生不少奇遇。日前外國有女生使用交友App時獲配對了1位男生，雙方經短暫交談後決定約出來見面，她們除了一起吃早餐，還有去公園散步，女生都坦承對該男生產生好感。本來發展不錯，不料第2次約會時，對方竟詢問可否替她的臉「擠暗瘡」，令她好感頓失。女生事後將經過分享到社交平台，有網民大感傻眼，並勸籲樓主不要再和他見面。



外國有女生使用交友App時獲配對了1名男生，未料第二次約會時，對方竟詢問可否替她的臉「擠暗瘡」，令她好感頓失。（GettyImages／示意圖）

外媒報道，美國從事模特兒工作的20歲女生蕾貝卡（Rebeca Fomich），在某交友App上獲配對了1名男生，雙方很快便約出來見面，第2次約會時不只一起吃早餐，還有去公園散步，她承認當時對這個男生產生好感。正當一切貌似發展不錯時，好感卻因為對方1個奇怪要求而消失。她於社交平台影片中重提當日情景，對方一直盯着她的眼睛，本來還沾沾自喜以為想要稱讚她很漂亮，沒料到男生突然問：「我可以擠出這個（暗瘡）嗎？」

男生的要求令蕾貝卡傻眼，但其後仍有跟對方約會見面。就在第3次會面時，她竟然真的讓男子替她擠掉額頭上的暗瘡。不過往後2人沒有修成正果，她坦言雖然對方為人可愛，不過經數次相處後，雙方都認為彼此不太適合，只能繼續當朋友。

蕾貝卡與男生第3次見面時，果真讓對方替她擠掉額頭上的暗瘡。（GettyImages／示意圖）

蕾貝卡將事件分享到網上，網民都對該男生有如此奇怪要求感到傻眼，提醒樓主不要再和他見面。蕾貝卡則笑指，當那個男生看到她公開這次經歷時，雖然會感到尷尬，不過仍祝願對方往後日子能努力前進。她同時透露，今後決定不會再使用交友App，因為她自覺太容易對人「上心」，加上現時只想為真愛而約會，也不想勉強自己和浪費他人時間。

（綜合）