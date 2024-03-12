去快餐店用紙袋霸位！港女稱遭陌生男「摷袋」貼圖公審　網民唔撐

繼人肉霸車位後，又出現紙袋霸餐廳位？有將軍澳女街坊日前獨自到快餐店用餐，因手持重物非常不便，所以她先到櫃檯點餐，隨後將紙袋放到其中1個座位「霸位」再去取餐。樓主沒料到未幾回到座位時，竟目擊1名男士「摷我個袋」，大為不滿遂拍照到網上公審對方。



有網民以該男子沒有取走袋為由，認為並非有不當企圖，「可能人哋想坐，又唔知個紙袋係咪垃圾咪望下」、「點解會有人覺得用物品霸位係理所當然？霸到係你好彩，俾侍應或客人當垃圾掉咗就情理之中」；亦有人建議盡量避免放下私人物品離開座位，以減少財物損失機會，若有需要可尋求餐廳職員協助或要求送餐。



有將軍澳街坊於快餐店放下紙袋霸位，貼圖稱疑被陌生男士摷袋。（FB「將軍澳主場」圖片）

事主在facebook群組「將軍澳主場」圖文並茂發文，指日前於下午茶時段到某快餐店用餐，由於她手提重物，所以在櫃檯先行點餐，之後便將紙袋放到其中1個座位「霸位」，接着再去取餐。她表示整個過程不足2分鐘，但當她回到座位時，便看見圖中男士「摷我個袋」，直斥對方行為離譜，並提醒其他街坊小心。圖片可見，其中1名女子坐於座位上，另1名相信為同行男子則站立，不過相中卻未見事主所指「摷我個袋」的動作。

有網民建議盡量避免放下私人物品離開座位，若有需要則可尋求餐廳職員協助。（GettyImages／示意圖）

帖文引來網民關注，猜測男子舉動並不涉及盜竊，「佢可能睇吓個袋入邊有無你嘅聯絡資料呢」、「可能人哋想坐，又唔知個紙袋係咪垃圾咪望下」、「重點係佢無攞走」；又質疑「點解會有人覺得用物品霸位係理所當然？霸到係你好彩，俾侍應或客人當垃圾掉咗就情理之中」、「最憎啲人擺啲嘢喺張枱霸位，唔會知你幾多位，張枱就咁俾你Hold住咗，個個都係咁其他人唔使坐？」、「你張相睇唔到佢搞你個袋，咁樣Po人個樣出嚟係唔OK」。

有人就指出雙方都有錯，「樓主用紙袋霸位唔啱，個男人打開個袋摷嘢又係唔啱」，事主不滿回覆指「佢應該找職員處理，而不是去摷我啲嘢」。另有留言建議盡量避免放下私人物品離開座位，若有需要可尋求餐廳職員協助，「貴重物品唔好放位到」、「我放低散子包霸位，試過俾人打開拉鏈睇」、「宜家快餐店買完食物同職員講，佢哋會幫你搵位，或者佢哋有個牌俾你，到時有人攞俾你」。

（FB「將軍澳主場」）