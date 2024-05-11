搵個有錢男友！拜金阿媽：唔啱離婚錢大筆啲　女兒呻：好似洗我腦

嫁個有錢老公真係咁重要？有女生近日在討論區發文大呻，稱曾經交往過的2個男友都生於小康之家，但媽媽經常勸告她要找有錢男友，不要跟伴侶捱窮。樓主認為找有錢人拍拖不一定是好事，反問如果嫁給有錢但花心的男人又有什麼意義？沒料到拜金的媽媽指「起碼如果第時唔啱要離婚，筆錢都大筆啲」。樓主形容媽媽似要對她洗腦，但稱沒有理會相關建議，又自嘲不是大美女，如果遇到合適的對象再作打算。



不少網民認為伴侶的性格更為重要，「自己喜歡就可以」，慨嘆父母只顧及自己利益。不過，亦有網民認同樓主媽媽找有錢男友的提議，直言「邊個父母唔想個女嫁得好」。



女生在網上發文提到媽媽經常告誡她要找有錢男友，不要跟伴侶捱窮。（示意圖 /《我的筍盤男友》劇照）

樓主在香港討論區以「阿媽成日想我搵個有錢啲嘅男朋友…」為題發帖，表示曾經交往過2個男友，他是生於小康之家，不算特別有錢。她不滿媽媽經常對自己「洗腦」，勸告她「搵男人要搵個有錢啲，唔好搵個窮嘅要跟佢捱」。雖然姐姐找到個有錢又愛惜自己的好老公，惟她認為找有錢人作對象不一定是好事，反問：「如果有錢又花心對我唔係好好嘅要嚟做咩？」惟媽媽竟稱「唔好先算」、「起碼如果第時唔啱要離婚，筆錢都大筆啲」。樓主覺得媽媽過於重視金錢，又稱現在不是賣女，所以沒有理會媽媽，「由佢發發噏瘋」，又自嘲「遇到（有錢男友）先算啦，我又唔係咩大美女……」。

樓主認為男友有錢不一定是好事，對媽媽叫她找有錢男友的提議反感。示意圖。(《馬達·蓮娜》劇照）

有網民認為伴侶的性格更為重要，「自己喜歡就可以」，慨嘆現今很多父母只會顧及自己利益。又指責樓主的媽媽過於重視金錢，「呢啲老母都唔知害咗幾多人」，笑言「咁佢應該好後悔嫁咗畀妳阿爸」、「好明顯係將自己嘅不幸經歷投射去下一代」。亦有網民表示「你條件好咪可以揀」，認為她選擇男友的同時，對方也在選擇自己的伴侶。

不過，亦有網民向認同找有錢男友的提議，「係正常女人都想一婚到老，咁有錢梗好過無錢」、「媽咪都係為你好，有錢才能過好生活」，又認為揀有錢男友不用「憂柴憂米」，直言「邊個父母唔想個女嫁得好」。

（香港討論區）