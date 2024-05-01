內地童港鐵站就地大便　帶隊男加1句惹公憤　港女霸氣KO後續絕了

肚痛也不應隨地大便！本港網絡流傳1段影片，指港鐵尖沙咀站大堂有內地男童就地大便，要由清潔工「執手尾」處理，其間有港女看不過眼，上前質問帶隊的成年男子為何縱容。多番追問下，男子淡淡回應「孩子突然鬧肚子」，港女聞言怒氣更盛，以普通話責罵男子近1分鐘，直指「這裏是香港……你拉完大便自己不去整理，要我們香港人幫你！」。

網民看過影片大讚港女「罵得好」，「小朋友不懂事，可以教！這樣的老師，真是誤人子弟」、「1句對不起都沒有！」、「找不到洗手間，可以問職員。拉肚子是很辛苦，但並不代表可以隨處大便」。翻查資料，該段影片早於2018年7月流傳，至近日被「翻炒」再惹熱議，而當時影片於內地及香港廣傳，兩地網民都讚揚港女做法。



本港網絡流傳1段影片，指港鐵尖沙咀站大堂有內地男童就地大便，要由清潔工「執手尾」處理。（影片截圖）

網上流傳影片長1分35秒，見到港鐵尖沙咀站大堂有5名身穿「藍衫」內地小朋友，由1名成年男子帶隊，其中1名男童就地大便，需要港鐵清潔工手持報紙及清潔液「善後」。男童上前疑欲撿起地上東西，清潔工即表示「你仲搞？」，再着手清理。

+ 2

有港女見狀不滿，以普通話質問帶隊男子「你哪裏來的？你這樣子嗎可以？小朋友就算了，你那麼大，你不知道是不可以嗎？」。男子盯着港女未有回應，港女於是「連珠炮發」，「我問你，你聽得懂嗎？我們這裏是香港，不是你內地，你聽得懂嗎？你聽得懂嗎？」。

經多番追問，男子淡淡回應「這個孩子突然鬧肚子」，港女聞言怒氣更盛，斥責男子近1分鐘，「鬧肚子你可以找其他人幫忙，你幹嘛讓孩子在這裏拉大便？小朋友忍不住，你那麼大個人你不懂得處理？你帶他們來香港，你不懂得處理那麼小事情嗎？你要小朋友做這件事嗎？還要其他小朋友看到他們學你，你知道嗎？你看現在誰幫你整理？為什麼你自己不去整理？你拉完大便自己不去整理，要我們香港人幫你！」。男子之後轉身未有再回應。

影片引來網民熱議，紛紛大讚港女「罵得好」。（影片截圖）

影片引來網民熱議，紛紛大讚港女「罵得好」，「什麼年代了！帶隊老師！肚子痛可以隨意便溺？」、「看老師也沒有去清理的意思，如果沒有人拍下是不是就留下大便匆匆走人？」、「小朋友不懂事可以教！這樣的老師，為人師表教育孩子，真是誤人子弟」、「這個老師也是的一句對不起都沒有！」、「找不到洗手間，可以問職員。拉肚子是很辛苦，但並不代表可以隨處大便」。

翻查資料，該段影片早於2018年7月流傳，至近日被「翻炒」再惹熱議，而當時影片於內地及香港廣傳，兩地網民都讚揚港女做法。港鐵當時回應，接獲乘客報告有乘客在大堂便溺，於是通知車站派員了解；職員到場勸止，安排清潔人員清理，而該名小童及同行男子向職員表示小童當時身體不適：經職員勸止，對方離開車站。

港鐵又指，部份車站設有公共廁所；在沒有公共廁所的車站，如乘客有需要使用，可通知職員。