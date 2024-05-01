AEON顧客問：點解啲嘢要錢？　店長神回兼提醒珍惜家人　網民激讚

AEON（永旺百貨）一向歡迎顧客提供意見，店長的親筆回覆不時成為網民熱議的話題！近日有網民有討論區分享，有顧客質疑AEON貨品「點解要錢？」直言家中物件均為免費，認為AEON有欺騙顧客之嫌。豈料翌日AEON店長極速公開回覆，答案更獲數千網民轉載瘋傳。店長向顧客解釋之餘，更苦口婆心勸籲對方「珍惜家人對閣下的關愛」，獲網民激讚大方得體，簡直是「PR教科書」！



日前1位Aeon顧客的意見獲貼堂，其後店長的親筆回覆獲大批網民激讚。（連登討論區圖片）

日前有網民在討論區以「喺Aeon做店長 冇返啲創意真係唔得」為題發文，貼上其中1篇「被貼堂」的「顧客心聲」，從相中所見，顧客問道：「請問點解啲嘢要錢？我屋企嗰啲係免費㗎喎。」認為AEON做生意不老實，「你係咪以為我好好呃？要呃我錢」最後還附上傷心的表情符號。

眼見顧客的「創意提問」，AEON店長翌日即公開親筆回覆，解釋「本店是一間零售百貨公司，所有物品均需付款購買」，並強調是明碼實價，童叟無欺。對於顧客指出家中的物品均是免費，店長表示：「想必是閣下的家人已付出金錢購買，而沒有向你討回相關金額」，店長還藉此提醒顧客「請珍惜家人對閣下的關愛」，最後更不忘呼籲對方「期待再次光臨本店」。

店長的「神回覆」獲大量網民激讚，認為「玩嘢都可以覆得好得體」、「PR教科書」、「妙問妙答」、「店長EQ好高」，亦有網民大讚店長「啲字幾靚」。

網民大讚店長回覆得體，更指是「PR教科書」。（資料圖片）

其實AEON「店長的話」不時成為網民熱話，早前曾有顧客提議AEON解雇全員工，改用AI機械人提升效率，當日店長反問「請提供購四此等AI Robot的地方」，獲網民大讚1句K.O.顧客，一度成為網上佳話。

早前曾有顧客提議Aeon解雇全員工，改用AI機械人提升效率，店長的神回覆同樣獲激讚。（FB「AEON Stores 關注組」）

（連登討論區）