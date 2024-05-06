揸手機定揸車？旅遊巴司機玩手機雙手離開軚盤　乘客勸阻仲咁反駁

行車時切勿玩手機！有網民早前在社交平台發布影片，拍下1名旅遊巴司機在行車途中單手使用手機，不時低頭看手機熒幕，更一度換手，雙手因而離開軚盤。片主看不過眼開聲阻止，問司機「揸手機定揸車？」，不料對方竟駁嘴「揸手機呀」，片主忍無可忍再度出聲，指「條命喺你度呀」，該司機敷衍回應並放下手機。

有網民鬧爆司機危險行為，認為事件不可就此罷休，「影佢車牌1823佢」、「我會即時報警……大佬幾十條人命呀」。



司機一度換手，用右手繼續揸手機，且在換手時雙手一度離開軚盤。（影片截圖）

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有網民在Facebook群組「車cam L（香港群組）」上發片，題為「駕駛時切勿使用手提電話」。從影片可見，1名旅遊巴司機在行車途中，先用左手拿着手機，不時低頭看電話熒幕，只靠右手揸軚盤駕駛。

片主看不過眼立即出聲，「喂師傅，揸手機定揸車呀？」，不料對方竟答「揸手機呀」，並將手機從左手換到右手，再望了幾下電話熒幕，換手時更雙手離開軚盤，行為十分危險。

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見到司機一度換手，且雙手一度離開軚盤。讓片主忍無可忍，再度發聲：「唔好意思呀，喂，條命響你度呀。」此時司機才肯將手機放在軚盤下的儀錶上，並敷衍地回應「哎！得得得得得得！」，影片隨之結束。

片主不滿這名司機的態度，於是在網上發片公審。帖文一出即引來不少網民留言鬧爆，「鬧得好」、「黐X線，片主已好客氣」、「仲駁嘴，呢啲人完全無職業道德，成車人條命喺佢度」、「好離譜，成車人嘅性命在佢手上」、「揸車真係唔好玩手機，一秒就可以玩完！」。

不少網民認為不可就此罷休，「影佢車牌1823佢」、「我會即時報警……大佬幾十條人命呀」、「萬一出事，監都有得坐」、「要求旅遊巴公司炒咗佢，為大家着想」。

不過有網民認為司機已算合作不用公審對方，「人哋都合作啦你仲想點？」，但有網民回應：「成車人咁多條命，佢咁唔專業嘅揸車態度隨時死好多人，擺佢上網係救大家，亦都係救個司機，希望佢改善態度。」