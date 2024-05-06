幫我趕一下！的士司機貼告示表明拒絕　自爆超慘戰績1原因惹憐憫

不少人都會因趕時間而選乘的士，甚至拜託司機加快速度，惟台灣日前有民眾分享遇到幽默司機的經歷，她貼出圖片，顯示司機於椅背後方貼上「告示」，表明已停止「幫我趕一下」服務，只因他曾為了「趕一下」而收到罰單，又曾與機車（即電單車）發生碰撞，更重要的是「收到小費0次」。有網民深表同情，「司機付出這麼多，小費都沒有，太不划算」、「自己提出額外的要求，給點小費是很基本」。



其實該名司機的「告示」曾於去年已被乘客分享到網上，他當時更表明因「入不敷出」，所以才會暫停這項服務；而至今時隔1年，其告示上的戰績數字數字都沒有增加，相信是因他有「堅持到底」。



台灣有計程車司機貼出告示，公告已停止「幫我趕一下」服務。（FB「蔡文金 」圖片）

台灣媒體報道，當地有民眾在社交平台帳號上傳1張圖片，指朋友日前乘坐計程車出行時，遇到1位很幽默的司機。如圖所示，該司機於椅背後方貼上1張「告示」，向各位乘客公告，他目前已停止「幫我趕一下」服務。他搞笑地交代原因，因為過往曾為了客人要求「幫我趕一下」，導致他被機車擊落8次（即與電單車碰撞）、收到罰單5次、因太刺激，心臟受不了而到醫院掛號3次，更重要是「收到小費0次！！！」

帖文引來網民熱議，有人大讚司機可愛，不過亦同時對方，「司機付出這麼多，小費都沒有，太不划算」、「之前睡過頭差點趕不上高鐵，司機一路飆，我也是有給小費，我覺得自己提出額外的要求，給點小費是很基本」，有人又笑稱「看來是沒收到小費才停止的」、「掏出小費，再幫我趕一次看看」。

這位司機的「告示」於去年已被乘客分享到網上，他當時更表明因「入不敷出」，才會暫停這項服務。（FB「爆廢公社二館）」圖片）

翻查資料顯示，其實這位司機的「告示」於去年已被乘客分享到網上，引來討論。他當時更表明因「入不敷出」，所以才會暫停這項服務，另外還有1張公告寫道，「先開口被說打擾～一顆星；不開口被說態度不好～一顆星，人客啊！司機大叔很親切，冷氣太冷、不冷，都可以說，司機大叔愛聊天，想聊的盡管開口，不然司機大叔會安靜得像隻貓～喵」，盡顯他的無奈。至今時隔1年，不論是戰績數字，以及小費都未見有增加。

（綜合）