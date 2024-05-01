五一煙火表演｜內地客力數3大失望位：看了個寂寞！　掀網民爭議

【香港旅遊／煙火】「五一黃金周」今日（5月1日）展開，頭炮大型活動是晚上8時於尖東尖沙咀海濱花園對出海面舉行的海上煙火表演，吸引大批內地旅客來港欣賞。今晚煙火表演全長約10分鐘，然而表演結束後，不少內地旅客於小紅書發文大呻失望，並列出3大失望位，斥「看了個寂寞」；不過，也有人認為今次煙火已算璀璨，只是天氣不佳，且與國慶、農曆新年煙火表演相比確有差距。亦有旅客表示有幸在酒店的絕佳位置看完全程，自稱成為贏家。



有內地來港的旅客在小紅書發表，表示對煙花表演失望，稱只看見煙。（小紅書截圖）

大批內地旅客於小紅書發文大呻失望，並列出3大失望位，包括煙火只看到「煙」。（小紅書截圖）

今晚煙火表演長約10分鐘，以金色為主調，配合「幻彩詠香江」燈光多媒體匯演，其間會展示多個特別圖案，包括開心笑面、巨型「HK」字樣、繁花盛開等綻放於維港天際線，最後會有多種顏色的煙火，以星光璀璨結尾。煙火將由離岸130米的躉船發放，煙火最高發放至水面最高約100米，即約30層樓高，不少旅客早早已到維港兩岸準備欣賞。

旅發局定期配合節慶或大型活動的首場海上煙火表演，在5月1日五一黃金周如期舉行。尖東海旁有不少市民及遊客觀賞。(梁鵬威攝）

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可是在表演結束後，大批內地旅客於小紅書發文大呻失望，並列出3大失望位，包括煙火只看到「煙」、陣容不夠強，時間太短等，直指「5點多就去佔位置，還是第一排，以為VIP位可以盡情欣賞煙花，終於等到煙花來了，結果……意想不到啊，也就頭10秒能看而已，後面都是在看煙，知道這效果還不如不看了」、「我也只看到煙，十分無語」、「今天煙花太小，笑暈了，旁邊人一邊拍一邊吐槽」、「看了個寂寞」、「我什麼都沒看到，光看人頭了」、「等了1個多小時，圍觀了十多萬人，就這水準？煙花不如過年我們社區的水準！」。

煙火表演結束後，大批內地旅客於小紅書發文大呻失望。（小紅書截圖）

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不過也有網民認為今次煙火璀璨，並不算難看，解釋「今天是煙火，不是煙花」、「煙火嘛……天氣又不好……看到點都可以了」。