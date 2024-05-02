恐怖車CAM直擊！灣仔行人雨天衝紅燈被的士撞飛　對面警車即救援

過馬路真的要遵守交通規則！日前有的士在灣仔行駛期間，遇到1名途人冒雨衝紅燈亂過馬路，的士因收掣不及迎面撞上途人。途人被撞飛後的士亦即時停下，而對面馬路剛巧有警車在現場，警車即時亮燈停下，有警員下車處理事故。涉事的士行車記錄儀（車cam）片在網上廣傳，引起網民關注。



灣仔1名行人（紅圈示）冒雨衝紅燈亂過馬路，於斑馬線遭的士撞到。（網上影片截圖）

網上流傳的「車Cam片」長約1分鐘，題為「慎入！行人過馬路衝紅燈」。影片顯示時間為昨日（5月1日）上午11時左右，而事發地點應為灣仔皇后大道東近春園街路段。從影片可見，當時正下着雨，的士快將駛至商廈對開馬路班馬線時，1名行人似是未看清路面，撐着雨傘就從行人路跑出馬路衝紅燈，在斑馬線上遭的士迎面撞上。

由於事發突然，下秒行人已與的士左車頭相撞，即時傳出巨響與尖叫，的士也緊急停下。對面線剛巧有警車經過，即時閃燈警告並停車，之後2名身穿制服警員從車廂步出，其中1人直奔傷者。

畫面可能令人不安：

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影片雖畫面模糊，但聲音清晰，可聽到司機在車內連連以粗口怒罵被撞行人亂過馬路，「X你老母X你係咁衝出嚟」，車廂還有2把女聲驚呼，其中1人表示「哇！佢衝咗出嚟！黐線㗎佢……咁嗰個人點啊？你有無事啊？」。之後聽到司機表示「梗係有事啦」，並再次怒罵「X街！真係唔睇路咁樣衝出嚟」。影片至此結束，暫未能得知行人傷勢及後續處理。

影片引起網民熱議，不少人對意外表示震驚，也有網民批評行人衝紅燈，「累死個司機」、「自己衝紅燈唔怪得人」、「政府捉行人衝紅燈係啱嘅」、「好彩阿Sir喺對面睇住」，還有人表示「的士佬認真唔好彩」、「今次真係唔好怪個司機，後面馬會深藍色，途人又深色衫，加上又落雨……個途人咁樣衝燈出嚟，見到已經到咗」。

不過，有部份網民就不滿司機態度，「點解個司機撞到人後，坐喺架車X老母，但就唔落車去睇下個傷者同情況」、「撞完仲X人，黐X線」。另有網民指雨天不管行人或司機都要留意路況，「我幾十年駕駛生涯中在市區中，一定慢速和留意失魂魚走出路面和隨時煞掣」、「防禦駕駛嘅重要性。呢啲路寧願等多一支半支燈都唔好快過50（車速）」。

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