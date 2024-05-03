走塑｜打工仔儲大量未用過膠餐具　同事開櫃桶擅丟棄　網民︰報警

首階段「走塑」措施於4月22日起開始實施，餐廳只能向外賣顧客提供或銷售非塑膠類餐具。全城走塑風氣大盛，有打工仔在網上投稿時表示，在自己座位抽屜儲放不少膠餐具和木筷子，全部既未用過，而且都乾淨，惟有一天上班時，見到抽屜只剩下木筷子，鄰座同事得意洋洋地承認是他丟棄其所有膠餐具，理由是走塑。樓主形容當時的心情，「真係嬲到講唔到嘢，直頭想報警話佢偷嘢」，更狠批對方極不環保。



網民紛紛建議樓主「絕對報警，『未用就丟』比『用完即棄』更加唔環保，唔報警即係等佢危害下一個人。」、「唔在於嗰件係乜嘢物品，重點係佢擅自打開你櫃桶，然後你自己嘅私人物品唔見咗」。



樓主表示原本在公司座位抽屜擺放一批膠餐具和木筷子，「好多係以前買外賣用剩，例如只係用咗隻膠叉，咪留返個膠羹」，詎料被同事擅自丟棄。示意圖。（香港01記者攝）

該名受害打工仔投稿至facebook專頁「奴工處」，表示在公司座位抽屜擺放一批膠餐具和木筷子，「好多係以前買外賣用剩，例如只係用咗隻膠叉，咪留返個膠羹」，沒有影響到其他人，一直都相安無事。

豈料樓主有一天上班時打開抽屜，驚見只剩下木筷子，鄰座同事沾沾自喜走近，承認丟掉其全部膠餐具，理由就是走塑。

鄰座同事以走塑為名，擅自把膠餐具丟棄，樓主大感崩潰。（示意圖/Getty Images）

樓主形容當時的心情「真係嬲到講唔到嘢，直頭想報警話佢偷嘢，到底邊個唔環保呀𠵱家？」。網民紛紛表示「支持報警玩大佢」、「變咗零次性餐具」、「唔用就掉，咪仲唔環保」、「擅自開其他人櫃桶，不論係乜嘢原因，已經係錯啦」。

（facebook專頁「奴工處」）