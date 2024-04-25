走塑｜外賣紙杯蓋移位狂漏變袋裝飲品　港女呻慘　網民：泰式風味

【走塑／環保／即棄膠餐具】本港由本年4月22日起，禁止銷售和免費供應受管制即棄塑膠產品，例如外賣的膠叉、膠刀和膠飲管，雖然餐廳在外賣時仍然可以使用即棄塑膠容器，包括膠杯及膠蓋，但不少餐廳已經未雨綢繆，轉用紙杯及紙杯蓋，有港女在網上表示經外賣平台購買快餐店外賣，外賣員遞上食物和飲品，當中紙杯蓋移位，令到飲料倒瀉在膠袋內，苦笑形容「都冇諗過我會有出帖文嘅一日」。



網民看到杯裝飲品慘變「袋裝飲品」，紛紛表示有共鳴，回應指「無你咁慘，但都好麻煩」、「你不孤單」、「我諗起以前泰國直接用個袋飲」，亦有人指「我送外賣嘅，呢啲紙杯太淋身，特別係受熱後，然後杯身凹咗，杯蓋就會移位，再然後我被客黑面」。更有人分享其他「袋裝飲品」圖片，變成圍爐取暖。



樓主經外賣平台買外賣，但當外賣員送上食物和飲品時，由於紙杯蓋移位，所以飲料倒瀉在膠袋內，變成「袋裝飲品」。（facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

樓主在facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」表示，日前光顧1間專門售賣炸雞的快餐店，並經外賣平台買外賣，但當外賣員送上食物和飲品時，由於紙杯蓋移位，所以飲料倒瀉在膠袋內，變成「袋裝飲品」，她不禁形容「都冇諗過我會有出帖文嘅一日」。從樓主上載的圖片，相信是屬於肯德基炸雞店的飲品，有其他網民亦分享同類情況，其他快餐店的外賣飲品亦有出現紙杯蓋走位，令飲品漏到膠袋內，

不少網民笑言「下次走杯，直接用膠袋，泰風味」、「下次考慮轉泰式袋裝」。（淘寶圖片）

網民笑言「重點係最後係膠袋救咗你一命，如果用紙袋裝，諗吓會點？」、「用紙袋先送唔到上嚟」、「下次走杯，直接用膠袋，泰風味」、「下次考慮轉泰式袋裝」，亦有人提出解決方法，「有種紙杯蓋用蠟紙，基本上點都唔會漏」。

（facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」）