啟德橋鐵騎片瘋傳！日特技車手安倍優「翹孤輪」狂飆　惹危駕爭議

駕駛時當然要時刻保持安全！網上近日流傳1條影片，顯示有鐵騎士沿啟德橋往香港兒童醫院方向行駛，其間做出「翹孤輪」高難度動作，即故意將前輪騰起懸空，鐵騎士繼而起身，右腳踩住座位，左腳甚至凌空，動作難度極高。



片中鐵騎士正是日本特技車手、有「孤輪王」之稱的安倍優，過往曾經在台灣做過類似行為，當時亦有引來各界爭議，而是次在香港公路拍攝的影片，同樣引來香港網民討論，部份網民認為動作涉及危險駕駛，紛紛留言指「已1083」（舉報）、「我最期待嘅畫面冇出現」、「等拉」；但亦有網民欣賞安倍優的技術，認為「1位世界級嘅人來到香港一文不值」、「人哋係日本特技大師安倍優，喺各地有表演…唯獨係香港就咁不停彈佢嘅熱誠」；《香港01》已向警方查詢是否接獲舉報。



安倍優沿右邊行車路正常駕駛電單車，左線泊有1輛雙層巴士，附近沒有其他車輛。（facebook「安倍軍団（安倍軍團）」影片截圖）

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安倍優團隊經營的facebook專頁「安倍軍団（安倍軍團）」，不時上載影片和圖像，展示其高超技術。專頁近日上載1條影片，長約19秒，並用文字表示「最近都在騎小車，偶爾也來騎騎大車」，寫明電單車由1間電單車服務中心提供。

片中可見，現場正是啟德橋往香港兒童醫院方向，當時安倍優沿右邊行車路正常駕駛電單車，左線泊有1輛雙層巴士，附近沒有其他車輛。安倍優一氣呵成做出高難度動作，一邊將前輪騰起懸空，一邊起身用右腳踩住座位，左腳繼而凌空，雙腳不時踩住座位，人車繼續前進，過程中沒有出意外，拍片者一直拍攝，影片甚至經過後期加工，部份作慢鏡處理。

安倍優2021年在台中南屯13期重劃區當時未開放的馬路，再次做出「翹孤輪」高難度動作，甚至將電單車垂直近乎90度，好讓自己一邊站立，一邊駕車。（facebook「安倍軍団（安倍軍團）」影片截圖）

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影片內容引來網民爭議，部份人認為其動作涉及危險駕駛罪行，「跟住大把人有樣學樣」、「等等⋯這裡是香港」、「有機會釘牌」。但亦有網民欣賞安倍優的特技表演，「帥氣的」、「高手」，安倍優亦以微笑emoiji回應讚賞其技術的留言，該間電單車服務中心亦留言指「今次跟安倍先生合作拍攝！」形容獲益良多，甚至大讚「孤輪王，不是浪得虛名」。

人稱「孤輪王」的安倍優於16歲開始接觸特技，資歷超過20年，曾在2017年駕駛「綿羊仔」挑戰連續單輪轉圈，總距離超過500公里，時間長達13小時18分又23秒，當時打破世界紀錄。

但安倍優的表演行為多次引來爭議，他曾於2021年在台中南屯13期重劃區當時未開放的馬路，做出「翹孤輪」高難度動作，甚至將電單車垂直近乎90度，好讓自己一邊站立，一邊駕車。

日本特技車手安倍優有「孤輪王」之稱。（facebook「安倍軍団（安倍軍團）」圖片）

本年3月21日中午，安倍優和1名女助理前往台灣彰化市的駕駛訓練場地，聲稱勘查場地，雖然駕訓班當時沒有學生上堂，加上安倍優第二次到場，職員仍然好言婉拒。但安倍擅闖場地，大約下午2時才離開，事後現場流出影片，原來安倍優駕駛經改裝的電單車，由於電單車沒有前輪，安倍優變相單輪駕駛，當時他「翹孤輪」直線加速，一邊用左手持有飲料喝下，一邊用右手駕駛，其間曾經失去平衡，雙腳著地，他更在駕訓班場地S型彎道來回穿梭，展示高超技術，引來各界譁然。

由於安倍優只是在駕駛訓練場地駕駛，所以沒有觸犯台灣《道路交通管理處罰條例》，但警方強調改裝電單車擅自在駕駛訓練場地行駛，和土地使用目的不符，交通部監理站可能會重罰，監理站站長亦指，會派員了解，如果駕訓班同意民眾做出相關行為，監理站會作出警告，若再次發生，監理站則會要求駕訓班減班，更嚴重的處分則是強制停班，駕訓班負責人當時指，事後才知道安倍優表演「翹孤輪」，對其行為大感驚訝，容易令到外界對駕訓班的觀感不佳，將會聯絡安倍優了解情況。

（綜合）