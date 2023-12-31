疑不滿巴士落客阻路！豐田車切雙白線逆線爬頭險撞車　網民：危駕

馬路炸彈再現！網上流傳長約14秒的車Cam（行車紀錄）片段，顯示有巴士沿單向正線行駛時，有豐田私家車突然從右方駛出，切雙白線上切入「爬頭」，而對方切雙方線逆線行車期間，對面線有巴士正駛近，雙方僅差數米便相撞，場面十分驚險。片段曝光惹來網民怒斥涉事司機是危駕，片主其後解釋，事件「前傳」是巴士曾停車上落客，懷疑對方認為受阻而爬頭，網民怒斥「自己過唔到年唔好累人」，又建議片主應致電1823舉報對方，「唔做呢啲X街，下次撞死人你就係幫兇」。



根據香港法例第374章 《道路交通條例》第37條「危險駕駛」列明，任何人在道路上危險駕駛汽車，即屬犯罪，可被判罰款2.5萬元及監禁3年。



有豐田私家車於錦上路逆線行車，並亂切雙白線「爬頭」，險與逆線巴士相撞。（FB「車cam L（香港群組）」）

樓主在facebook群組「車cam L（香港群組）」發布短片，寫道「嘩！跑車好快呀」。片段所示，事發地點為元朗錦上路，現場來回向方都單線行車，片主沿直線行駛，但到達行人過路處前，有輛紅色的豐田私家車突然從右邊駛至，切出雙白線駛到逆線，然後高速駛過「爬頭」，其時對面行車線有巴士迎頭駛近，僅差數米便相撞，十分驚險。

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片段曝光後引來網民譴責，「呢啲馬路炸彈累己累人」、「自己過唔到年唔好累人」；並強烈建議樓主致電1823舉報對方，「做膠佢唔係你個人嘅事，係全部馬路使用者嘅事」、「唔做呢啲X街，下次撞死人你就係幫兇」、「幫佢學習駕駛態度」，甚至認為對方應被釘牌，以免遺害人間。

其後有人質疑片主行車緩慢，「片主綠燈停左喺度，人地咪以為係壞車超車囉，點知片主又忽然間行，搞到人哋夾硬嚟囉」，不過樓主事後貼出另外45秒「前傳」片段，表示他當時正駕駛巴士，因為到達巴士站需要上落客，其停車時間約26秒。

有自稱居住在附近的居民指行經此路必須小心為上，「成條路有無數路口，多車出入，久唔久又有貓狗衝出嚟，有時啲人仲會喺前車車頭走出嚟，我真係唔會咁搏，除非真係死車，否則都係寧願慢啲，都唔會抽頭」。

運輸署網頁顯示，若然路面出現連續雙白線，即如片中所示，駕駛者不得橫越或跨越。另外，逆線行車可被控危險駕駛，香港法例第374章 《道路交通條例》第37條「危險駕駛」列明，任何人在道路上危險駕駛汽車，即屬犯罪，可被判罰款2.5萬元及監禁3年。

若然路面出現連續雙白線，駕駛者不得橫越或跨越。（運輸署圖片）

（FB「車cam L（香港群組）」）