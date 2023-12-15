警署外亂切雙白線爬頭二次衝燈　私家車危駕片瘋傳　網民：黐X線

真馬路炸彈！日前網上流傳1段長約18秒的車Cam片，顯示有私家車司機於西營盤西區警署對開危險駕駛，不只在亂切雙白線爬頭，更2次衝燈，幸好後方車輛及時急煞避撞，而途人亦要停下腳步，才慶幸沒有發生意外。片段引來網民狠批「黐X線咩」，並揶揄對方「趕住攞自己死亡證」，又支持片主致電1823舉報，以免對方「遺害人間」。



根據香港《道路交通(交通管制)規例》第374章第37條「危險駕駛」，任何人在道路上危險駕駛汽車，即屬犯罪，可被判罰款2.5萬元及監禁3年。



西營盤有私家車亂切雙白線爬頭，更2次衝燈引來網民嘩然。（FB「車cam L（香港群組）」截圖）

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樓主在faceook群組「車cam L（香港群組）」發帖，怒斥「呢啲人揸車真係亂X咁嚟」。影片所示，事發於上月19日，片主沿西營盤西邊街斜路往上行駛，旁邊就是西區警署，卻突然有1輛銀色私家車從左邊雙白線前切入，幸好片主能及時煞停才避免相撞。

當到達路口時，行車燈號顯示為紅色，行人過路處燈號則為綠色，並且有行人正準備橫過馬路，可是銀色私家車沒有停下，反而加速駛過，2名行人疑似被嚇到，馬上停下腳步。其後私家車到達前方另一個燈口位，當時行實燈號亦是紅色，但司機仍然無視，衝燈後便直接駛往薄扶林道。

銀色私家車連衝2次紅燈後，往薄扶林道方向駛去。（FB「車cam L（香港群組）」截圖）

片段曝光引來網民嘩然，由於車cam片拍到對方車牌，網民力勸片主應向1823舉報，「黐X線咩」、「趕住攞自己死亡證」、「呢個真係馬路炸彈」、「做佢啦，幫佢申請停牌」、「1823快啦，唔好放過呢啲X街」、「唔做佢對不起自己良心」、「咁樣揸車害死好多人，撞死人、搞到其他車意外，終生釘牌先得」、「危駕，CUT實線，再衝多次燈，夠停牌了」。

亦有網民覺得對方的駕駛態度十分可疑，「咁揸法，可能係失車」、「有可能係運毒車或者去做世界都未定，如果唔係點解要咁急呢？所以一定做佢，唔可以畀佢遺害人間」。惟有網民為其辯解，指出司機其實曾有煞停，「佢衝第一支燈嗰陣耷咗一下，佢知道係衝咗，但停喺路中心差館門口仲樣衰，焗住過埋」。

路面若然出現連續雙白線，駕駛者不得橫越或跨越。（運輸署圖片）

根據運輸署網頁顯示，若然路面出現連續雙白線，即如片中所示，駕駛者不得橫越或跨越。而香港《道路交通(交通管制)規例》第374章第18條「沒有遵從交通燈的指示」，違例駕駛將會被記5分。違例者可能會被控告，若屬首次定罪，最高可被判處監禁3個月及罰款5,000元；其後再定罪會被判處監禁6個月及罰款1萬元。另外，第37條「危險駕駛」亦列明，任何人在道路上危險駕駛汽車，即屬犯罪，可被判罰款2.5萬元及監禁3年。

（FB「車cam L（香港群組）」）