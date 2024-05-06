中年婦充值$1萬理髮　嫌成品「又醜又老」　髮型師：應該尊重藝術

理髮爭議時有，近日湖南1名女子在理髮店進行美髮，並以1萬元（人民幣，下同）辦理會員卡從中扣費，但覺得新髮型「又醜又老」，再度花費修復後仍未滿意，於是與理髮店爭論，希望全額退回。理髮店主動提出扣費後幫她退辦會員，這時她才知道2次理髮已花了數千元。髮型師同意打折，又提出「覺得所有人應該尊重藝術」。不過女子不同意理髮店安排，最終由市場監督管理所執法人員介入協調，目前尚未有結果。



湖南1名女子理髮後覺得新髮型「又醜又老」，再度花費修復後仍未滿意，於是與理髮店爭論，希望全額退回。（「長沙政法頻道」微博影片截圖）

綜合內地媒體報道，湖南長沙李女士經朋友介紹，於4月16日到芙蓉區某理髮店進行剪、燙、染等美髮項目，同日她申請為理髮店會員，以1萬元（約10,795港元）辦理年卡，理髮消費將從卡中扣除。理髮後李女士認為新髮型太短不好看，於是向髮型師表示不滿意整體效果，但卻遭到髮型師反駁，「說是我（李女士）個人眼光問題」。李女士指身邊人都認為她的新髮型不好看，「個個都說又醜又老」，而且髮質也變差。

大約1周後，李女士決定返回理髮店再度理髮，希望進行適當修復。髮型師便為她駁髮，但是修復結果仍非她所要求，並非同色，「周一過來就只給我接長了，接髮顏色和我原來的顏色不一樣，現在頭髮顯示成3個顏色」。

在協商期間，理髮店主動叫李女士退辦會員，但就要先扣去4,800元（約5,181港元）消費金額，「這還是打完6折的價格」。李女士不接受安排，強調自己不知道項目具體收費，是直至退卡時才知道先後兩次理髮原價花近8,000元（約8,636港元），激動表示「費用太離譜了」。她希望理髮店將她的頭髮復原，並退回會員卡全部費用，不過理髮店並不同意。

26日，李女士尋求媒體幫助再到店內進行商議。其間，經手的髮型師同時是理髮店負責人楊宏相當激動，表示李女士理髮前頭髮狀態不佳，出於「職業道德」已為她進行矯正及髮根增高，因此新髮型才能「沒有焦掉、沒有斷掉，如果碰到其他人不保證還有頭髮出門」。

他又稱「我覺得所有人應該尊重藝術。我們允許國外有奢侈品牌，為什麼不能允許國內有奢侈品牌？也不能說用別人的消費水準來衡量我的價值」。他強調收費公開透明，李女士有看過價目表，他也沒強制要求李女士消費，並覺得她的新髮型「非常完美」，更駁斥她對「滿意」的看法，「什麼叫滿意，滿意是你來衡量滿意嗎？」。

楊宏又指李女士消費金額為6,032元（約6,511港元），並非李女士所述金額，但他同意進行適當退款，折算後扣除3,619元（約3,900港元），餘額退回給李女士。不過，李女士並不同意，認為是髮型不符合她的要求，且是店家提出退卡，應屬店家違約。雙方未能達成共識，最終交由市場監督管理所執法人員介入協調，目前尚未有結果。

湖南律師方文俊接受當地媒體查詢時表示，李女士與理髮店事實上已形成合同關係，根據法律，理髮店應按李女士要求提供相應服務，如果確定工作成果不符合質量標準或不符合雙方當事約定，理髮店或需承擔違約責任。

事後，理髮師楊宏解釋為李女士服務了7、8小時，只是希望顧客「尊重勞動價值、尊重對藝術的追求」，但也對自己當日情緒過激致歉。同時，他亦公開李女士理髮前的頭髮狀態，指她髮量本來少，而且受損嚴重。

事件引起網民熱議，有人支持髮型師，「看得出髮型師真的盡力補救，而且明碼標價」、「禿頂能弄成現在這樣，價格很合理」、「做完了頭髮又不想給錢」、「你要求高，也得看看你自己的基礎啥樣啊」。

但也有不少網民支持李女士，「幾千塊錢就弄成這樣，誰的錢都不是大風刮來的」、「第一次聽見不是讓顧客滿意，是讓自己滿意」、「人家憑啥花錢尊重你的藝術」、「尊重藝術沒尊重顧客喜好」、「折後3000多就只是為了『不焦不斷和有頭髮出門』？這算什麼藝術」。

（綜合）