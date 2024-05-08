帶6歲兒到火鍋店只點1份餐　店家收共鍋費　家長不滿做1行為捱批

台灣不少火鍋店會規定，若是2人用餐，但只點了1份火鍋，則會收取共鍋費。最近有家長就不滿規定，在網上匿名聲稱帶同6歲兒子到火鍋店時，點了1個魚頭鍋及裝了6碗白飯，結帳時發現店方收取兒子50新台幣（約13港元）共鍋費，該名家長批評店方做法離譜，形容自己嬲到「直接把50元甩到店員頭上」，惹來大批網民熱議，紛紛批評「這麼理直氣壯為什麼要匿名？」、「6歲已經可以吃半鍋了吧」、「菜單上應該會寫消費規定的」。



樓主表示與6歲兒子前往火鍋店用膳，但只點了1個魚頭鍋及裝了6碗白飯。（示意圖/Getty Images）

樓主在facebook群組「匿名公社」表示「遇到一個離譜的店家」，他稱日前帶同6歲兒子前往火鍋店用餐，當時點了一個魚頭鍋，樓主亦盛了6碗白飯，豈料結帳時，他發現店家多收50元（約13港元）共鍋費，怒斥店方「滿腦子只有自己的利益」，更即場將錢往店員頭部扔過去，「我們消費者真的不應該這樣被欺負」。

樓主形容自己嬲到「直接把50元甩到店員頭上」。（示意圖/Getty Images）

帖文引來大批網民熱議，紛紛認為收取兒子「共鍋費」很合理，「6歲了才收50元，很便宜了，有些地方都要100元」、「6歲已經可以吃半鍋了吧」，亦批評樓主在兒子面前向店員扔錢沒有家教，「只裝6碗而已還真好意思說，還甩錢，自以為是哪位」、「應該要收500元的」，亦有人質疑純屬虛構。

（facebook群組「匿名公社」）