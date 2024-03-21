油塘酒樓濫收費？客人1原因獨坐卡位遭要求收3人茶芥　網民咁樣睇

外出吃飯就希望坐得舒適、吃得自在，不過最近有網民大呻油塘大本型商場內某酒樓濫收費，稱當日見大部份枱仍未有人收拾，於是選擇坐在4人卡位。但侍應隨即要求收取3人茶芥費用，「仲要大大聲話公司規定」，令樓主大感不悅，最後無叫餐之下便離開，「枱又唔執錢就識收，真係頂唔順即走，本地消費真係靠晒佢哋」。



樓主稱當拍下酒樓1張告示，顯示1至2位的賓客如坐4人卡位，需最少付3位的茶芥。（Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

樓主於Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」上載相片，大呻近日光顧油塘大本型商場內某酒樓，當時在門口就有職員叫入座，他見到除了4人卡位，大部份枱仍未有職員收拾，於是便坐在卡位內。侍應見狀走到樓主面前，並表示如果要坐卡位，便需收取3人茶芥錢。

樓主大感不滿，一坐下即被侍應「刁難」，對方更表明是公司規定，樓主聽後隨即走人，「枱又唔執錢就識收，真係頂唔順即走，本地消費真係靠晒佢哋」。而從樓主上載的相片所見，酒樓的確貼出告示，說明如果1人或2人需坐4人卡位，則要付最少3人的茶芥錢。

帖文引來不少網民討論，有人直言酒樓有濫收費之嫌，「餐廳冇乜人，坐4人位有乜問題」、「真係趕客之都」、「出咁多古怪規矩，到頭嚟都係收多嗰10蚊8蚊嘅茶錢，佢無諗過因為咁冇左成枱客」、「其實彈性執行應該會好啲」、「港式服務真係冇得輸」。

但亦有網民稱酒樓做法背後可能有苦衷，又認為是樓主未有留意告示才導致誤會，「租金貴，乜都要加錢」、「寫到明又要坐入去，咁要怪邊個」、「餐廳老闆都係悲情角色，佢哋交貴租比業主好慘，請伙記人工又高，好值消費者畀佢哋收貴啲賺多啲」。

（Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」）