公屋｜港男投訴霸走廊　遭對面住戶1招報復　網民安慰︰曲線祝福

任何機制都不應該濫用！有居於公屋的港男在網上表示，由於對面屋疑似新移民住戶過往長期將十幾對鞋和其他雜物放出門口，港男好言相勸，經過一番擾攘，對方才肯將物品放入屋內，港男事後卻收到房署通知，指被人舉報是公屋富戶，主任更暗示是對面屋住戶舉報，港男慨嘆「房屋署舉報呢個機制根本係惡人先告狀機制」，有人可以用機制報復守規矩住戶。



網民紛紛安慰港男，「佢太睇得起，佢望都望你係富户，咁你千祈唔好令佢失望，一定要富起來」、「曲線祝福你快啲發達搬走」、「你又報佢係富戶囉」。



樓主要求新移民住戶將10幾對鞋、掃把、垃圾鏟和其他雜物放入自己家中，經過一番擾攘，對方才肯將物品放入屋內。（示意圖/資料圖片）

樓主在facebook群組「公屋討論區」表示，對面屋住戶過往將十幾對鞋、掃把、垃圾鏟和其他雜物長期放出門口，樓主向對方解釋要放入自己家中，雙方擾攘一輪，對方「先死死地氣放返入屋」。

正當以為事件告一段落之際，樓主數個月後收到房署通知，自己遭人舉報是公屋富戶。樓主稱，和房署主任見面時，對方「暗示」是「對面」舉報，並會交由調查組決定是否跟進投訴。

樓主苦笑沒有想過會被人舉報是公屋富戶，慨嘆房署舉報機制遭到濫用。（示意圖/Getty Images）

樓主苦笑沒有想過自己會被人舉報是公屋富戶，慨嘆房署舉報機制遭到濫用，明明有人有問題，不但不去反省，反而「用規例老屈返啲守規矩嘅人」，形容「報復心十分之強」，多名網民安慰樓主，「你可以舉報他，國內有樓有物業」、「禮尚往來，舉報返佢」、「10幾對鞋仲唔係富戶」；也有人認為「自己行得正企得正就唔怕俾人舉報」。

（公屋討論區 - 香港facebook群組）